Le Festival Shatta Bouyon donne le coup d'envoi des vacances

Les stars carribéennes du Shatta Bouyon seront à La Réunion pour un festival organisé par le Kartel Prod ce vendredi 12 mai à l'Expobat Saint-Paul. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 20:00

Le Kartel Prod va donner lancer les festivités pour ces vacances scolaires ce vendredi 12 mai avec le premier festival Shatta Bouyon qui se déroulera au Part Expobat à Saint-Paul. Des places sont encore disponibles pour la soirée dédiée au style de musique sur. L'ouverture des portes est prévu vers 17 heures.



La fête continuera le samedi soir avec une scène entièrement dédiée aux artistes réunionnais. DJ Sebb, Clara, Morgan et Missty, notamment seront présents pour le "Kartel du 974".





