Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Festival Sete Sois, Sete Luas résonne à Saint-Paul Dans le cadre de sa 5ème édition, le Festival Sete Sois, Sete Luas revient à Lespas culturel Leconte de Lisle du 15 au 20 novembre. Concert, théâtre, cirque, street art, exposition… La semaine sera entièrement consacrée aux musiques et aux arts de la méditerranée, du monde lusophone et créolophone. Ce mercredi 17 novembre, en présence du maire, Emmanuel SÉRAPHIN, la chanteuse de Fado portugais Maria Emilia a inauguré le tout premier spectacle ouvert au public. (Photos : Lespas Leconte de Lisle)

« L’une des qualités de ce Festival, est son rayonnement sur tout le territoire dont je salue les décentralisations à Tan Rouge, à la Saline-les-bains et surtout celle menées au Guillaume avec l’artiste réunionnais Bernard JORON », commence Emmanuel SÉRAPHIN à l’occasion de la 5ème édition du Festival Sete Sois, Sete Luas. Après les scolaires, au tour du public d’apprécier les artistes, chanteurs, musiciens, acteurs venus des quatre coins du monde : Brésil, Cap Vert, Croatie, France, Italie, Maroc, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne et la Tunisie.



Terre du vivre-ensemble, « réunion » de diverses cultures, c’est avec évidence que notre île accueille ce temps dédié à la culture. « Un temps source d’énergie et de synergie entre les différentes formes de l’expression de l’art et les divers milieux multilingues et créolophones », poursuit le premier magistrat de la Ville heureux d’accueillir Marco ABBONDANZA, directeur du Festival “Sete Sois, Sete Luas”.



Labellisée Ville d’art et d’histoire, la Commune de Saint-Paul s’engage à soutenir le monde culturel, à valoriser son patrimoine historique, son zarlor… D’autant plus lorsqu’il est question de valoriser ces richesses au-delà des frontières. Terre aux impulsions vives et aux émotions fortes, la Ville de Saint-Paul accueille une nouvelle fois ce Festival qui permet de mettre en lumière nos artistes péi, de les promouvoir. Danyèl Waro, Bernard Joron, Marie Claude Philéas, Di Panda, Gaël Velleyen, Bihel Ivoula, Frédérik Mayo et Lorkès Bann’ dalon pour ne citer qu’eux, font la fierté de La Réunion et porte haut son étendard !



Il s’agit également de faire découvrir au public des musiques du monde, d’autres sensibilités qui feront écho à notre patrimoine multiculturel. « C’est ainsi que ce Festival est inauguré par la chanteuse Brésilienne Maria Emilia et se clôtura au son du maloya avec Danyèl WARO. » Cela reflète parfaitement la volonté culturelle de la Ville qui se veut « ouverte sur le monde et fière de ses traditions ».





