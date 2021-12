Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Le Festival Réunion Métis Sur le débarcadère du front de mer de Saint-Paul, « place lo péplaz », s’est tenue l’ouverture du Festival Réunion Métis. Etaient présents Sanjeeyann PALEATCHY, Directeur Artistique de Réunion Métis, Julie CHATEL, Administratrice de Réunion Métis, Stéphanie POINY-TOPLAN, Conseillère Régionale, Emmanuel SERAPHIN, Maire de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, Sous-Préfète de Saint-Paul et toute l’équipe et artistes de Réunion Métis.

Réunion Métis célèbre la richesse culturelle de notre île, son vivre-ensemble, son faire ensemble.



Le Festival Réunion Métis se tient jusqu’au dimanche 5 décembre. Plus de 40 000m2 de parcours artistique pluridisciplinaire sont à découvrir dans la ville de Saint-Paul.



Pour cette première édition, après l’avant-première de 2019, le Directeur Artistique Sanjeeyann PALEATCHY nous parle de Réunion Métis comme « un projet porté par le coeur. Je suis fier de voir autant de couleurs, autant de richesses artistiques. On est tous là ce soir pour marquer et écrire notre histoire. »



« Cet événement célèbre La Réunion de diverses cultures et met en valeur le vivre ensemble. Ce festival urbain et inédit fait 4 hectares de surfaces artistiques. Tous les arts sont représentés et c’est exceptionnel », nous dit Emmanuel SERAPHIN.



Pour Sylvie CENDRE, Sous-Préfète de Saint-Paul, « ce soir, Saint-Paul sera la plus belle ville de La Réunion. »



La Conseillère Régionale Stéphanie POINY-TOPLAN nous dit que, « notre île est forte de son histoire, de sa créolité, de sa domounité réunionnaise ! C’est ça que raconte et montre le festival Réunion Metiss. Il met en lér une Réunion audacieuse, moderne et créative. Une Réunion ouverte aux autres et ouverte au monde. L’expression artistique est un formidable outil pour batir un vivre-ensemble harmonieux et fondé sur les valeurs de respect, de tolérance et d’imagination.



Le festival Réunion Métis est le parfait étendard de nos ambitions. Nous défendrons toujours une culture inclusive au service de l’intérêt général. Une culture, qui s’ouvre à tous les Réunionnais et à tous les territoires. »





