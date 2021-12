Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Le Festival Réunion Métis - du 3 au 5 déc. 2021 A la longère Sudel FUMA à Saint-Paul ce mardi 29 novembre 2021, la Présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO, s’est rendue à la conférence de presse de l’événement Réunion Métis aux côtés du Maire de Saint-Paul et Président du TCO, Emmanuel SERAPHIN, de Jane COULON, Représentante du Comité artistique au Conseil d’Administration de Réunion Métis, de Sanjeeyann PALEATCHY, Directeur Artistique de Réunion Métis et de l’équipe de Réunion Métis.



Plus de 40 000m2 de parcours artistique pluridisciplinaire seront à découvrir dans la ville de Saint-Paul.



Plus d’infos sur le



En 2019, plus de 20 000 personnes ont participé au festival avec une centaine d’artistes présents.



Dans une vidéo, Pascal THIAW-KINE, Président de l’Association Réunion Métis nous rappelle que « ce festival incarne le vivre ensemble. « Je souhaite qu’un jour le vivre-ensemble réunionnais entre au patrimoine mondial de l’UNESCO. »



Emmanuel SÉRAPHIN nous dit « son honneur d’accueillir ce festival. Après une avant-première en 2019, le Festival Réunion Métis aura une portée plus immersive et plus interactive. Il célèbre La Réunion de diverses cultures, il met en valeur notre vivre ensemble. Il permet de découvrir ou de redécouvrir un parcours artistique pluridisciplinaire allant du street art à la musique mélanzé, et plein d’autres surprises encore.

Nous avons besoin de culture. C’est un formidable levier de cohésion. La culture participe à l’attractivité de notre territoire. Saint-Paul rayonne culturellement. »



Pour la Présidente de Région, « la politique est belle quand elle permet d’élever l’art, quand la culture est au service de tout un chacun. Ma présence aujourd’hui est l’occasion d’affirmer tout le soutien de la Région Réunion pour cet évènement. Il a réussi à s’imposer comme un temps fort de notre calendrier culturel.

Notre île est riche de son histoire, de sa diversité, de sa créolité, de sa domounité. C’est tout cela que raconte ce festival, un véritable étendard du vivre-ensemble et du faire-ensemble.

