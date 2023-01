Communiqué Le Festival "Meme pas peur" présente la sélection officielle 2023

Pour sa 13e édition, le festival consacré aux productions indépendantes présente sa sélection officielle. Par GD - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 12:01





Le Festival MEME PAS PEUR, le Festival International du Film Fantastique de La Réunion est fier de dévoiler la SÉLECTION OFFICIELLE de sa 13ème Édition !



Depuis 13 ans, le Festival MEME PAS PEUR oeuvre avec passion et détermination pour projeter en avant première à La Réunion des courts métrages et des longs métrages internationaux indépendants audacieux qui expérimentent de nouvelles tentatives esthétiques et narratives.



Retrouvez la Sélection officielle de la 13ème édition de MEME PAS PEUR sur le site Internet du festival : https://www.festivalmemepaspeur.com/2023/01/la-selection-officielle-de-la-13eme.html



60 COURTS ET LONGS MÉTRAGES PROJETÉS POUR PREMIÈRE FOIS À LA RÉUNION



Pour notre 13ème édition, nous sommes fiers de proposer une fois de plus aux cinéphiles réunionnais une programmation de haute voltige de 60 courts et longs métrages tous projetés pour la première fois à La Réunion.



Notre Sélection officielle promeut avec conviction des films libres et puissants qui réinventent le fantastique, des films engagés et intimes qui questionnent nos sociétés contemporaines, des films percutants et courageux qui filment notre humanité sous des axes inédits inattendus.



Pour chaque édition, le Festival MEME PAS PEUR met en lumière des réalisatrices et des réalisateurs qui se mettre à nu à travers leurs films.



24 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES



Notre sélection internationale met en avant des films qui viennent de 24 pays différents :

Allemagne, Andorre, Australie, Belgique, Canada, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Lithuanie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Rwanda, Suède, Suisse, Taiwan



La programmation du Festival MEME PAS PEUR se répartit en 5 sélections :

• Sélection Longs Métrages Internationaux

• Sélection Courts Métrages Internationaux

• Sélection Animation

• Sélection spéciale pour les Écoles

• Sélection spéciale pour les Collèges



