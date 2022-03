Il sera musical avec L’île de Tulipatan et Piezz’e core, comique avec les têtes de gondole de la compagnie Les petites vadrouilles, épastrouillant avec les incontournables Frères Colle, drolatique avec D’Artagnan hors la loi et Globe Story et son attachant duo, mais aussi dramatique au travers de l’histoire poignante d’Asia Bibi. Entre Has been et le choc théâtral Rave 1995, il vous fera même voyager dans le temps !



Retrouvez le programme complet sur le site Internet de Léspas.