Le Festival Fériir de retour pour une 6 édition

Le Fériir, seul et unique festival international d’impro de La Réunion, fait son retour du 11 au 15 décembre 2018, à Saint-Paul. ​Un festival qui saura ravir amoureux du théâtre d’improvisation et novices.Le festival se tient au centre culturel Lespas Leconte De Lisle et au café culturel La Cerise.Pour sa sixième édition, la Ligue d’Improvisation Réunionnaise accueille des comédiens originaires d’Amérique du Sud, du Royaume-Uni et de Slovénie. Ils voyagent avec dans leurs valise des spectacles de haut vol. Le programme et toutes les infos sur le site de la Ligue d'Improvisation Réunionnaise