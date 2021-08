Communiqué Le Festival "Ça s’appelle reviens !" est de retour

Organisé par Les Bambous avec le Bisik, le festival "ça s’appelle reviens" est de retour pour une deuxième édition du 10 au 28 août. Cet évènement mêlant théâtre, danse, cirque musique et cinéma permet à plusieurs groupes d’une vingtaine de personnes d’assister à divers spectacles en alternance. Par NP - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 14:11

Le communiqué :





En 2020, pendant le confinement, LES BAMBOUS en complicité avec LE BISIK ont conçu un événement spécifique permettant de répondre aux contraintes des mesures de prévention sanitaire.



Ainsi a été créé « Ça s'appelle reviens ! » : 3 soirs par semaine, et ce, pendant 7 semaines, 3 groupes de 20 spectateurs assistaient à 3 actes surprises de 25 minutes.



Au programme : du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique et du cinéma (courts-métrages), avec des compagnies de La Réunion ayant été coproduites par LES BAMBOUS ; d'autres qui doivent débuter leur spectacle chez nous en saison, et des artistes auteurs, compositeurs, interprètes invités par Le BiSiK.



Les spectateurs changeaient de lieu à chaque acte sans se croiser, limitant ainsi les risques de contamination.



Au final, ce sont 21 soirées itinérantes et pluri-disciplinaires réservant de belles surprises et des découvertes au public venant pour seulement l'un des artistes. La convivialité générale et l'ambiance cabaret à La Grenouille-Point Bar où prenaient place les concerts renforçaient le plaisir de rouvrir la porte du théâtre, le premier de tout l'hexagone et de La Réunion à retrouver son public !



Avec Le BiSiK, nous reconduisons la deuxième édition de l'événement qui aura lieu du 10 au 28 août 2021, avec au programme :



MARDI 10 AOÛT

* LA BOUDEUSE – compagnie Argile (danse-théâtre burlesque)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* TCHEKHOV DÉBOUSSOLÉ – compagnie Les Déboussolé.e.s (théâtre)

* LÉA NOËL (chanson)



VENDREDI 13 AOÛT

* LA BOUDEUSE – compagnie Argile (danse-théâtre burlesque)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* TCHEKHOV DÉBOUSSOLÉ – compagnie Les Déboussolé.e.s (théâtre)

* SOLILOKÈR (chanson)



SAMEDI 14 AOÛT

* SURPRISE – compagnie Cirké Craké (danse-cirque)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* TCHEKHOV DÉBOUSSOLÉ – compagnie Les Déboussolé.e.s (théâtre)

* SALANGANE (chanson)



MARDI 17 AOÛT

* ASWATUL QULUB, Les voix des coeurs – AJSC 470 (chant arabe)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* SURPRISE – compagnie Cirké Craké (danse-cirque)

* DUO LA MIZIK (chanson)



VENDREDI 20 AOÛT

* COMPLAINTE D'UNE TENDRESSE - Curco Llovera Salomé, Armande Motais de Narbonne (danse)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* PLUME D'ANGE de Claude Nougaro - Théâtre Bazar (jazz et poésie)

* ALEKSAND SAYA TRIO (chanson )



SAMEDI 21 AOÛT

* COMPLAINTE D'UNE TENDRESSE - Curco Llovera Salome, Armande Motais de Narbonne (danse)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* PLUME D'ANGE de Claude Nougaro - Théâtre Bazar (jazz et poésie)

* Nø COMMENT (chanson)



MARDI 24 AOÛT

* ASWATUL QULUB, Les voix des coeurs – AJSC 470 (chant arabe)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* IMPANSABLE – compagnie Escaladanse (danse)

* BLAKKAM (chanson)



VENDREDI 27 AOÛT

* CIRQUONS FLEX / LES DÉBOUSSOLÉ.E.S (cirque & théâtre)

* IMPANSABLE – compagnie Escaladanse (danse)

* SOUS L'EAU EN ATTENDANT LA PLUIE – Marjorie Currenti & Paul Francesconi (création)

* MÙ (chanson)



SAMEDI 28 AOÛT

* CIRQUONS FLEX / LES DÉBOUSSOLÉ.E.S (cirque & théâtre)

* COURTS-MÉTRAGES, La Kourmétragerie

* SOUS L'EAU EN ATTENDANT LA PLUIE – Marjorie Currenti & Paul Francesconi (création)

* ÉRIC POUNOUSS' (chanson)



ENTRÉE LIBRE & GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

