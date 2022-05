Rubrique sponsorisée Le Festival Culturissimo revient pour une 5ème édition à La Réunion

Envie d’évasion ? Organisé par l’Espace Culturel E.Leclerc, le festival Culturissimo aura lieu les mardi 10 et mercredi 11 mai prochains au Cinépalmes à Sainte-Marie et au Stella Matutina à Saint-Leu pour deux soirées inédites de lecture. Pour cette 5ème édition à La Réunion, les trois romans sélectionnés pourront compter sur les voix de Marie-Alice Sinaman, humoriste réunionnaise qu’on ne présente plus et Christine Barrault, actrice française reconnue. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 09:37

Au programme : des lectures, du partage et de l’émotion !

Le festival Culturissimo propose au public réunionnais un coup de projecteur sur des romans et des écrivains en s’appuyant sur l’actualité littéraire mais aussi de redécouvrir les grands classiques de la littérature française. Cette année, pour ces deux occasions, Marie-Alice Sinaman et Christine Barrault liront :



- Artemis a disparu de Celine Huet (Prix Flamboyant du livre Réyoné 2021)

- Illusions perdues d’Honoré de Balzac

- Regardez-nous danser de Leila Slimani



3 extraits, 3 époques qui conduisent les lecteurs à La Réunion, en France métropolitaine ou encore au Maroc et à suivre des personnages évoluant dans des cultures et des sociétés bien différentes.

Pour sublimer les mots de l’auteure, Marie – Alice Sinaman s’accordera avec le musicien percussionniste Vincent Bellec.

Après les lectures, les spectateurs pourront s’entretenir et échanger avec les personnalités invitées autour d’un cocktail.



Culturissimo : un festival pour donner le goût de lire

En métropole, le festival existe depuis 2013. Il ambitionne de renouer le public avec la lecture, vecteur d’épanouissement et d’éducation. A La Réunion, même engagement, E.Leclerc continue de porter haut son combat pour une culture accessible à tous. Ainsi, Culturissimo multiplie et maille les contacts entre les auteurs, les artistes et le public pour faire naître l’envie de lire…



L’évènement est gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles.

Pour Sainte-Marie :

Pour Sainte-Marie : https://bit.ly/3O50CSg Pour Saint-Leu : https://bit.ly/3uyhd9q

Artemis a disparu - Celine Huet – Editions 20 Décembre

Après avoir fui la maison familiale pendant des années, Jean Élio, accompagné de sa femme Francélia, retrouve M’a Noémie, sa mère. Il découvre qu’Artémis, son frère jumeau, a disparu dans des circonstances mystérieuses qui l’auraient conduit au pénitencier de l’Ilet à Guillaume. En ce lieu redouté, des centaines d’enfants ont été emprisonnés de 1864 à 1879. Jean Élio part alors à la recherche de ce frère si ressemblant et pourtant si différent. Une quête qui l’amène à se questionner sur lui-même et sur ses racines.

lllusions perdues - Honoré de Balzac

A Angoulême, David Séchard, un jeune poète idéaliste, embauche dans son imprimerie un ami de collège, Lucien Chardon, qui prendra bientôt le nom de sa mère, Rubempré. Poète lui aussi, il bénéficie d'une sorte de gloire locale et fréquente le salon de Louise de Bargeton, dont il tombe bientôt amoureux, et avec qui il part pour Paris. Voilà bientôt Lucien lancé dans le monde des lettres et la haute société, mais si Paris est la ville des « gens supérieurs », ce sera également pour lui celle des désillusions.

Regardez-nous danser - Leila Slimani – Editions Gallimard

1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre l’obsession de l’image et les plaies de la honte. C’est dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu’une nouvelle génération va devoir faire des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d’émotions, incarnée dans des figures inoubliables.