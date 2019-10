Le Festikal “i vien souk à zot!”

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Le Festikal,, manifestation artistique de qualité, prend aujourd’hui une dimension internationale avec la présence des conteurs de différents horizons. Depuis le 7 octobre et ce jusqu’au 11, les conteurs réunionnais Sully Andoche, Anny Grondin et le griot Sénégalais Boubacar Nadiaye sont intervenus dans trois écoles de Saint-Paul (école primaire Louise Siarane, école primaire du Ruisseau et école primaire Adèle Ferrand).



Avec l’approche des vacances, conteurs et griot s’installeront dans différents quartiers de Saint-Paul pour conter légendes et autres histoires comme le veut la tradition. “Il s’agit de raconter un peuple à travers les mémoires’, précise Boubacar Ndiaye le griot venu du Sénégal. “Mon rôle de griot consiste à éveiller les mémoires et à relier l’homme à ses semblables autour des histoires de Gran Mèr Kal”, confie le conteur Sénégalais qui connait déjà bien l’ile pour y avoir jouer en mai dernier un spectacle musical dédié aux jeunes enfants.



Les quartiers de Saint-Paul vont Kriker Kraker du 12 au 25 octobre



Tenez-vous prêts, Gran Mère Kal durant les vacances, viendra “touké lo band demoune dan’ kartier”. Le Festikal s’installera chaque jour dans un lieu différent de la commune pour y proposer des récits de conteurs invités : Boubacar Ndiaye (Sénégal), Rahul Vohra (Inde), Paul Congo (Madagascar) et Yann Quéré (Bretagne) et locaux : Anny Grondin, Sully Andoche, Véronique Insa, Éric Laurent, Alexandrine Savoury, Didier Ibao, Shanel Huet, Natacha Praene et Cathy Simon.



Les animations autour du grand final le 26 octobre



Gran Mère Kal i vient Souker touker le public



Pour clôturer cette quatrième édition du Festikal, rendez-vous le 26 octobre sur la place du Débarcadère où le public est invité à participer à la grande parade multiculturelle du Festikal en présence de Gran Mèr Kal et des associations Saint-Pauloises. Au programme :



– La course Kal qui démarre à 14h sur la place du débarcadère. L’inscription est obligatoire sur le site de la mairie (en bas de la page via le formulaire). Le dress-code obligatoire : en tee-shirt jaune ou déguisé !



– La chasse aux vitrines vous attend à 15h au centre-ville de Saint-Paul. L’objectif : les concurrents devront rechercher 5 objets identiques dans les vitrines des commerçants pour remporter des lots !



– La Zumba Kal, pour celles et ceux qui désirent se dépenser, c’est direction la place du Débarcadère à 17h



– Après l’effort, le réconfort. Pour les petites faims, le Festi-food Kal s’installera sur la place du Débarcadère dès 18h jusqu’à minuit.

– Que serait le Festikal sans son incontournable Défilé Kal où votre plus beau déguisement est de sortie ! On vous attend à 18h30 dans la rue de la Buse !



– De 19h à 21h : Place à la scène musicale avec Wizdom à 19h, Votia et Zanfan Gado à 20h, Festi’se’kal à 21h (Segaël, Joe Vany, Mederice, Manu Kde, Willy, SRJO), Baster à 22h puis le plateau Festi 97 Kal (Capitaine, Chiko One, Nicky Larson, Ramsy, Black T, PLL, Maïko, Mc Jojo, DJ Noox, DJ M’Rick.





