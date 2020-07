A la Une ... Le FSU maintient son opposition à la réforme des retraites

Avec la nomination du nouveau Premier ministre, Jean Castex, et du futur gouvernement, Emmanuel Macron a annoncé vouloir avancer dans ses réformes. Une nouvelle qui ne satisfait absolument pas la FSU. Par voie de communiqué, la Fédération syndicale unitaire Réunion fait savoir qu’elle reste vigilante. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 11:51 | Lu 166 fois

Réforme des retraites :

Pour la FSU, c’est toujours non.

Emmanuel Macron a confirmé son intention, malgré la période, de poursuive sa contreréforme des retraites à peine remaniée puisqu’il s’agirait de jouer sur les durées d’assurance plutôt que sur « l’âge pivot », ajustement cosmétique qui ne règle aucune des questions posées par ce projet. Il n’aura donc même pas fallu attendre la fin de l’épidémie pour voir relancée cette réforme injuste pourtant rejetée par un mouvement social inédit par sa durée et ses formes d'organisation. La FSU, qui a appelé aux

mobilisations au cours de l’hiver 2019-2020, ne l’accepte pas.



Le projet rend en effet incertain le montant des pensions, qui ne dépend plus que de la variation de la valeur d’un point. À rebours de ces orientations, le besoin de sécurisations collectives n’a jamais été aussi grand qu’après la crise sanitaire. La FSU demande l’abandon définitif de cette réforme, l’ouverture de discussions pour améliorer le système solidaire par répartition actuel, l’augmentation immédiate des minima de pensions au niveau du Smic. Emmanuel Macron a confirmé son intention, malgré la période, de poursuive sa contreréforme des retraites à peine remaniée puisqu’il s’agirait de jouer sur les durées d’assurance plutôt que sur « l’âge pivot », ajustement cosmétique qui ne règle aucune des questions posées par ce projet. Il n’aura donc même pas fallu attendre la fin de l’épidémie pour voir relancée cette réforme injuste pourtant rejetée par un mouvement social inédit par sa durée et ses formes d'organisation. La FSU, qui a appelé auxmobilisations au cours de l’hiver 2019-2020, ne l’accepte pas.Le projet rend en effet incertain le montant des pensions, qui ne dépend plus que de la variation de la valeur d’un point. À rebours de ces orientations, le besoin de sécurisations collectives n’a jamais été aussi grand qu’après la crise sanitaire. La FSU demande l’abandon définitif de cette réforme, l’ouverture de discussions pour améliorer le système solidaire par répartition actuel, l’augmentation immédiate des minima de pensions au niveau du Smic.