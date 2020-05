A la Une . Le FSU Réunion remet en cause "l’autosatisfaction" gouvernementale sur la continuité pédagogique À la veille de la rentrée scolaire à La Réunion, le syndicat enseignant rappelle que seuls les enseignants ont permis à la continuité pédagogique de se faire et demande au gouvernement de renoncer à ses réformes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 08:57 | Lu 300 fois

Lundi 18 mai, c’est au tour de La Réunion de faire sa rentrée scolaire post-confinement. Un retour en classe particulier après deux mois de fermeture. Pour autant, la continuité pédagogique a pu se poursuivre sur l’île…et pas grâce au gouvernement estime la Fédération syndicale unitaire (FSU) Réunion par voie de communiqué.



Pour le syndicat, le mérite en revient plutôt aux enseignants : "A rebours de cet exercice d’autosatisfaction, la FSU veut rappeler que la prétendue “continuité pédagogique” a entièrement reposé sur la créativité et l’engagement des enseignants et eux seuls qui se sont souvent heurtés à la défaillance des outils techniques fournis par le ministère". C’est le "système D" qui a prévalu rappelle la fédération.



La FSU estime que les "activités proposées en ligne ne peuvent être comparées à de l’enseignement". Ce dernier doit reposer sur un échange constant entre les élèves et l’enseignant, sans quoi les plus fragiles seront laissés "sur le bord du chemin" affirme le syndicat. Celui-ci affirme que le confinement scolaire et ses conséquences ne pourront être compensés qu’une fois tous les élèves de retour à l’école avec des moyens humains à la hauteur des enjeux.



Pour ces raisons, la FSU exige du ministère qu’il renonce à ses réformes, notamment celles du lycée et du bac et aux suppressions de postes toujours prévues à la prochaine rentrée. La fédération proclame qu’il est "urgent d’en finir avec le dogme ultra-libéral qui prédomine dans ce ministère et détruit méthodiquement le système éducatif comme tous les services publics".



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité