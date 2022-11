A la Une . Le FMI appelle la France à mettre un terme au "quoi qu’il en coûte"

Par C.L. - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 17:12

La France a multiplié les dépenses depuis un an pour soutenir son économie et sauvegarder le pouvoir d’achat de sa population. Le budget utilisé a été évalué par le FMI à plus de 2% du PIB du pays.



Jeffrey Franks, chef de mission du Fonds monétaire international pour la France, salue les initiatives du gouvernement qui ont permis de contenir le taux d’inflation ‘’deux à trois points’’ en dessous du niveau qu’il aurait atteint sans ces mêmes mesures.



Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, ajoute que la France a le niveau d’inflation le plus faible en Europe grâce au bouclier tarifaire.



Le FMI explique que la France doit commencer à reconsolider sa situation budgétaire en 2023 car les dépenses exceptionnelles ont pesé sur les finances publiques.



Or, l’institution de Washington déplore le choix de la France de reporter cet ajustement financier en 2024. Le gouvernement table sur un déficit public de 5% en 2023 et prévoit de revenir sous la barre des 3% en 2027.