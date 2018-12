<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Le FEPEM répond à vos questions les 5 et 7 décembre 2018 Suite aux mouvements sociaux qui ont perturbé l’ensemble du réseau routier de La Réunion ces deux dernières semaines, la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) a été contrainte d’annuler une réunion d’information gratuite qui devait se dérouler le mercredi 28 novembre ainsi qu’un atelier informatique gratuit le jeudi 29 novembre. Deux nouvelles dates sont proposées au public : le mercredi 5 et le vendredi 7 décembre.





En plein essor à La Réunion, le secteur des particuliers employeurs regroupe des emplois familiaux (hors gardes d’enfants à domicile), des emplois de gardes d’enfants à domicile et des emplois d’assistantes maternelles.



Dans l’héxagone, les particuliers employeurs versent 8,6 milliards d’euros de salaires et de cotisations par an et déclarent 1,7 milliard d’heures.



Afin d’accompagner les particuliers employeurs et simplifier leur démarche, la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France) organise une réunion d’information gratuite le mercredi 5 décembre de 13h00 à 16h30. Seront évoqués, entre autres, les différents modes d’intervention, les aides, les droits et les devoirs, le contrat de travail, la déclaration, la rémunération, les différents congés, le crédit d’impôt… Bref, l’essentiel à connaître dans la relation de travail entre particuliers. Pour compléter cette première séance, la FEPEM propose un atelier informatique gratuit autour de l’utilisation du CESU (chèque emploi service universel). De l’utilisation des sites internet de l’emploi à domicile, à la création de son profil, une après-midi de formation vous apprend l’essentiel du CESU en ligne.



Afin de simplifier les modalités d’embauche et de paiement d’un salarié à domicile notamment vis-à-vis de l’URSSAF, le particulier peut ainsi recourir au chèque emploi service universel lorsqu’il souhaite par exemple embaucher une baby sitter, une femme de ménage, un jardinier…



Pour ces deux séances, l’inscription est obligatoire à l’adresse mail ou au numéro de téléphone ci-dessous.

Réunion d’information gratuite

Mercredi 05 décembre 2018 de 13h à 16h30

A FEPEM N°237 Chaussée Royale – 97460 Saint-Paul

(entre S’Center et Brico Royal)Atelier informatique gratuit

Vendredi 07 décembre de 13h à 16h30

A FEPEM N°237 Chaussée Royale – 97460 Saint-Paul

(entre S’Center et Brico Royal)Inscription obligatoire (places limitées)

FEPEM : pbauchet@fepem.fr

