Le E-Sport fait des émules à la Vue Belle

En présence du maire, Joseph Sinimalé et de l’élu du secteur de la Saline, Jean-Marc Aure, les compétiteurs jouaient de la manette.Objectif: trouver les meilleures combinaisons enchaînant passes, dribbles et tirs sur la célèbre franchise, FIFA 2019. À ce petit jeu, le plus jeune des participants se démarquait en remportant le tournoi.Mathias Ricaud se classe donc devant ses adversaires du jour, Romain Grondin, deuxième, et Jérémi Lardal, deuxième, et Davy Beonel, quatrième.Cette journée était aussi l’occasion pour les adeptes de sport connecté de se défouler sur certains jeux en libre accès comme du golf virtuel ou le très célèbre Just Dance.Pour les plus ambitieux, de la programmation robotique était même proposée. La première édition rassemblait près d’une centaine de passionnés.Souhaitons que les prochains E-Sport Dann’ Kartié rencontrent le même succès.