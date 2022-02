Le Dr de Chazournes comparait devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins

Suite à une plainte déposée par l'Agence régionale de santé et le Conseil de l'ordre départemental des médecins (Cdom), le docteur Philippe de Chazournes, figure peï des antivax, comparaissait hier devant la chambre disciplinaire du Cdom.



Les prises de position du médecin contre la vaccination et la façon dont l'Etat a géré la crise sanitaire, lui sont opposés. Lors d'une longue audience au sein du tribunal administratif à St-Denis, à laquelle une cinquantaine de ses soutiens, massés à l'extérieur, n'ont pu assister, Etienne Billot, le directeur général adjoint de l'ARS, a développé les différents manquements reprochés. Les débats ont tourné autour de l'efficacité des vaccins et des effets secondaires, ou encore l'efficacité du pass sanitaire puis vaccinal, chacun restant sur ses positions, indique le Quotidien.

La décision de la chambre disciplinaire, composée d'un magistrat et de quatre médecins, sur un éventuel manquement à la déontologie, est attendue vers la mi-mars.