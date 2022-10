Communiqué Le Dr Hamid Elariuti est le nouveau directeur de l’Animation Territoriale et des Parcours de Santé de l’ARS

Médecin de santé publique, le Dr Hamid ELAROUTI prend ses fonctions de Directeur de l’Animation Territoriale et des Parcours de Santé (DATPS) de l’ARS de La Réunion, le mercredi 2 novembre 2022. Il succède au Dr Martine SERVAT. Par N.P - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 13:39

Sa formation Le Dr Hamid ELAROUTI a obtenu le diplôme de docteur en médecine générale en 1996 à l’Université Aix-Marseille. Il se spécialise ensuite en médecine d'urgences toujours à l’Université d’Aix Marseille dont il sort diplômé en 2002.

En 2014, il est lauréat au Concours de Praticien Conseil, Administration des services de santé à l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S).

En 2015, il obtient son diplôme d'Inspecteur Contrôleur en Santé publique à l'École des hautes études en santé publique (EHESP).



Son parcours professionnel Il commence sa carrière en 1996 en tant que praticien hospitalier urgentiste au sein des Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM).

De 2003 jusqu’en 2014, il conduira en responsabilité une structure de permanence de soins ambulatoires en qualité de médecin libéral au service des plus démunis dans les quartiers prioritaires politiques de la ville de Marseille.

En 2014, il est nommé conseiller médical à l'ARS Languedoc-Roussillon (Direction Départementale de l'Hérault) en qualité de médecin référent des soins de premier recours et de la cellule de veille et de sécurité sanitaire.

En 2016, il prend le poste de responsable de la politique régionale de l'offre de soins et adjoint à l'unité offre de soins hospitaliers de la Direction de l'offre de soins et de l'autonomie à l'ARS Occitanie.

En 2020, il rejoint l'ARS de Mayotte où il exerce les fonctions de directeur de l'offre de soins et de l'autonomie.

De 2021 à septembre 2022, il est conseiller médical régional au sein de l’ARS Occitanie à la Direction des territoires et des relations institutionnelles.

Au 2 novembre 2022, il est directeur de l’animation territoriale et des parcours de santé à l’ARS La Réunion.