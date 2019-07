Le Dossier Médical Partagé (DMP): à adopter d'urgence !

Déjà de nombreux documents dans les DMP



En plus de l’historique des soins versés par l’Assurance Maladie, les DMP contiennent déjà de nombreuses informations : près de 7 millions de documents ont été ajoutés, par les établissements de santé, par les patients eux-mêmes, par les professionnels de santé libéraux, les centres de santé…



Par ailleurs, à ce jour, 19 centres hospitaliers universitaires sur 32 alimentent automatiquement des DMP (avec les comptes rendus d’hospitalisation, les lettres de sortie, etc.).



L'appli DMP évolue



Une nouvelle version de l’application DMP est disponible. Plus besoin, désormais, de mémoriser son identifiant de connexion. Ce dernier est enregistré directement dans l’application afin de faciliter la connexion au service.

Pratique pour les familles : cette nouvelle version permet de créer plusieurs profils (celui de ses enfants, de son conjoint) et de sauvegarder les identifiants de connexion.



Une refonte de l’application est en préparation pour la rentrée 2019 : grâce aux retours des utilisateurs actuels, son ergonomie et son graphisme seront améliorés. En fin d’année, l’appli sera enrichie d’un carnet de vaccination, permettant de savoir si l’on est à jour de ses vaccins.



L'appli DMP est téléchargeable sur Google Play ou Apple Store.



Et bientôt une nouvelle rubrique dans le DMP



Il est désormais possible de déposer dans le DMP ses « directives anticipées ». Celles-ci permettent de faire connaître ses volontés sur sa fin de vie (mise sous respiration artificielle, arrêt de la réanimation, etc.). Les médecins pourront ainsi prendre les décisions conformes aux souhaits de leur patient si les circonstances venaient à l’empêcher de s’exprimer. Cela peut épargner aux proches d’avoir à prendre des décisions difficiles.





​Pour créer son DMP : www.dmp.fr