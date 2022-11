Le Dipavali illumine le territoire saint-paulois

Cette édition 2022 du Dipavali prend une ampleur particulière avec le retour du défilé organisé ce samedi 12 novembre 2022. Le Dipavali retrouve sa place naturelle : celle d’une fête de la lumière qui illumine notre Ville.



Ce défilé marqué par l’unité, la cohésion et la convivialité, n’a plus eu lieu depuis 2019. Ce retour à la vie festive représente donc une immense fierté. Ce Dipavali constitue un moment important du calendrier pour la Municipalité car il rassemble la communauté indienne, les associations du territoire mais aussi le grand public.



Ce rendez-vous précieux reste fédérateur comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Il participe également au défilé avec les autres élu·es du Conseil Municipal et de la Députée, Karine LEBON.



Le cortège s’élance de l’Hôtel de Ville avant de rejoindre le Village du Dipavali installé sur le front de mer pour l’occasion. 500 membres du tissu associatif participent à ce défilé coloré et très spectaculaire. Le spectacle de danse démarre lui au Village du Dipavali.