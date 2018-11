Le Dipavali du "Vivre Ensemble" à Saint-Paul

Une grande parade multiculturelle, des spectacles de danses et de chants, un grand feu d’artifice et entre temps des conférences et expositions sur la culture indienne, voici dans les grandes lignes le programme du Dipavali.



À cet effet, une conférence de presse se déroulait ce mercredi 7 novembre 2018 à la Maison Serveaux où le premier adjoint délégué à la Culture, Yoland Velleyen et les intervenants de la manifestation présentaient, outre l’aspect festif, le volet « Vivre Ensemble ».



Celui-ci définit profondément le Dipavali de la commune saint-pauloise à travers le mélange des cultures et des coutumes.



Rendez-vous donc ce vendredi 9 novembre à partir de 19 heures, près de la gare routière sur le parking Cimedef, afin de prendre part au défilé et ainsi célébrer, avec tous les réunionnais, la fête de la lumière à Saint-Paul.



Découvrez ci-dessous le programme complet de la manifestation.