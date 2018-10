Le Dipavali de Saint-Paul se prépare au Débarcadère

Un grand défilé multi-culturel, des spectacles de danses, de musiques indiennes et un feu d’artifice… Voici les trois temps forts du Dipavali du vivre-ensemble organisé à Saint-Paul le vendredi 9 novembre 2018 sur la place du Débarcadère.



Le front de mer s’illuminera à partir de 19 heures. La grande parade colorée partira du parking Cimendef, à l’entrée de la ville. Les participants à cette marche de la lumière emprunteront l’avenue du Général-de-Gaulle, les rues Marius-et-Ary-Leblond, Rhin et Danube avant d’arriver sur le front de mer.



La manifestation se poursuivra à 20h30 par des spectacles de danses et de musiques exécutés par des artistes indiens et locaux au Débarcadère. Le ciel saint-paulois s’éclairera à 22 heures avec le tir du feu d’artifice.



Un grand moment à vivre dans la cité saint-pauloise. Ne le manquez pas. Venez assister nombreux -en famille, avec vos amis ou vos proches- à ce Dipavali du vivre ensemble. Vous pourrez également vous restaurer au Festifood.



Notamment avec les multiples stand installés pour l’occasion. Des expositions gratuites se tiendront aussi dans la commune saint-pauloise dans le cadre de cet événement.



La première se tiendra à la médiathèque Leconte-de-Lisle. Intitulée « Les rituels indo-réunionnais », elle aura lieu du 5 au 9 novembre. La deuxième « L’art de vie, coutumes tamoules » investira la Maison Serveaux, du 6 au 23 novembre.



Autre rendez-vous: une master class mise en place dans plusieurs quartiers. À la Saline, Villèle, la Plaine, Savanna et à la Grande Fontaine.