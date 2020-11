La grande Une Le Dipavali à Saint-André est annulé

Le maire de Saint-André vient d'annoncer l'annulation de la fête des Lumières afin de respecter les mesures sanitaires. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 09:27 | Lu 1405 fois

La mairie de Saint-André explique avoir été notifiée par la préfecture de l'impossibilité de la tenue du Dipavali à cause du nombre de cas de Coronavirus dans la commune.



La municipalité déplore avoir été informée la veille de la fête et évoque notamment les investissements réalisés et les pertes économiques pour les commerçants.



Une décision de la préfecture



Complètement interloqué, Joé Bédier déplore: "Il y a des questions qui se pose !" Il se dit très affecté et très remonté envers cette décision préfectorale.



"Dans la chronologie, on nous a annoncé encore mercredi 11 lors de la cérémonie du dépôt de gerbe que Dipavali était encore maintenu. Le préjudice est moindre car nous nous sommes adaptés, mais on déplore cet accompagnement vers l'échec", explique la municipalité qui évoque un manque manifeste de cohérence entre ce qui est autorisé ou pas. Le SDIS ou la police "n'avaient trouvé rien à redire du protocole sanitaire présenté", assure-t-elle.



Un Dipavali allégé



À cause des conditions sanitaires, le coût de ce Dipavali était moindre par rapport aux autres années précédentes, de l'ordre de 80.000 euros pour cette édition 2020. "Le dispositif était très léger, très loin des chiffres engagés par l'ancienne municipalité, c'était une volonté de notre part, nous avons été bien au-delà des préconisations qu'on nous avait donné afin de ne pas entasser les gens. On s'est adapté aux préconisations émises par l'Etat pour réaliser ce Dipavali."



Des animations seront toujours mises en place pour Dipavali, précise la municipalité:

- L'exposition est délocalisée a la médiathèque Lacaussade

- Les contes indiens en FB live en partie médiathèque Lacaussade / bibliothèque Champ-Borne

- Ateliers mandala et calligraphie en partie médiathèque Lacaussade / bibliothèque Champ-Borne



Samuel Irlepenne sur place



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité