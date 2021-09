Le Diktat du CSA

Le mot n'est pas trop fort . D'après la définition, c'est une chose imposée, une décision unilatérale contre laquelle on ne peut rien faire;

Oui, en France, pays de liberté et de libre expression, on verrouille tout ce qui n'est pas dans la bien pensance.



C'est ainsi que Eric Zemmour, journaliste politique, écrivain, essayiste, chroniqueur et polémiste se voit contraint de quitter le plateau de "Face à l'Info" sur Cnews, sous le prétexte qu'il "serait" candidat aux présidentielles de 2022.



J'ose employer le mot "pestilentielles", tellement le procédé est ignoble.



Priver Cnews de Zemmour, c'est aussi priver Zemmour d'un revenu. On peut le dire, qu'il s'agit là d'un licenciement abusif !

Déprogrammer Eric Zemmour figure de proue de "Face à l'info", c'est aussi priver des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur. (cf Cnews)



Cnews, avec "Face à l'Info", fait exploser l'audimat TV au grand dam des autres chaînes TV.



A compter du début de la semaine, le temps de parole de EZ est décompté !



Elle n'est pas belle la vie ? Voilà un homme qui n'a pas encore officialisé sa candidature, qu'on le censure !



Comme le disait Pascal Praud, "Si on devait censurer les journalistes qui font de la politique..."



A qui profite le crime ?



D'abord à Macron, ensuite à Marine Le Pen à qui Zemmour siphonnerait des voix. Mais MLP, n'est pas dans ce coup là. Elle prêche l'union.