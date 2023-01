Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Député européen Andrey NOVAKOV visite un fleuron saint-paulois du cinéma d’animation

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, accueille le Député européen, le Bulgare Andrey NOVAKOV, accompagné du Député européen, le Réunionnais Younous OMARJEE, et le Député de la 7ème circonscription Perceval GAILLARD, également Conseiller municipal de Saint-Paul, ce mardi 10 janvier 2023. Tous visitent la société de production et le studio d’animation français GAO SHAN PICTURES.

Une fierté car il s’agit d’un fleuron saint-paulois du cinéma d’animation implanté à Saint-Gilles-les-Bains, dans le quartier de Carosse. Le studio emploie près de soixante-dix personnes à La Réunion et une trentaine dans sa filiale à Angoulême. GAO SHAN a notamment travaillé sur le Petit Nicolas, un long-métrage d’animation dont l’avant-première se tenait au Ciné Cambaie le 15 septembre 2022.

Le Petit Nicolas a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2022 et a remporté le Cristal du long-métrage au Festival d’Annecy en juin dernier. GAO SHAN a aussi connu le succès avec la série Les Schtroumpfs qu’il a en partie réalisée.

Ces productions offrent un rayonnement et une visibilité de dimension internationale à Saint-Paul. Cette exposition permet de valoriser l’identité réunionnaise dans le monde entier. GAO SHAN PICTURES figure parmi les 23 sociétés françaises à fort potentiel de développement dans son secteur d’activité.

Saint-Paul soutient les filières innovantes

Cette entreprise innovante participe à dynamiser la filière du cinéma, du cinéma d’animation et de l’audiovisuel sur le territoire de Saint-Paul mais aussi bien au-delà. Ce secteur en pleine évolution se professionnalise pour devenir créateur de valeur. Les Députés européens et le Maire de Saint-Paul échangent sur le développement de ces secteurs avec les équipes de GAO SHAN PICTURES.

Son créateur, Arnauld BOULARD, se charge de les faire visiter les locaux et de présenter ses collaborateurs aussi innovants que dynamiques.

Cette rencontre permet d’évoquer les différents leviers à actionner pour favoriser le soutien à ces filières. C’est d’autant plus important que le Député européen Andrey NOVAKOV est Membre de la Commission des budgets et du développement régional. Younous OMARJEE préside, lui, cette Commission du développement régional.

Tous les deux se distinguent par leur soutien constant aux demandes de La Réunion au Parlement européen. Ils restent attentifs aux enjeux du secteur dans lequel GAO SHAN PICTURES évolue.



Le territoire saint-paulois, terre de tournage

Le Conseil régional de La Réunion et l’Union européenne ont appuyé GAO SHAN PICTURES à hauteur de 50% dans l’acquisition de plus de 156 000 euros d’équipements de production.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, connaît aussi bien GAO SHAN. Il a rencontré ses équipes lors de la visite de l’ancienne ministre de la Culture, Roselyne BACHELOT, le 25 octobre 2021. En quelques années, cette société a rapidement su se constituer une image de marque en France et à l’international en intervenant sur de nombreux films sélectionnés ou primés (Cannes, Annecy, César, Oscars, Golden Globes…).

Par ailleurs, Saint-Paul constitue aussi une terre de tournage et une ville de choix. Son paysage suscite l’envie et la curiosité des réalisateurs de films ou séries grâce à sa diversité inégalable. La Municipalité encourage donc les relations avec les partenaires locaux mais aussi internationaux.

Cet engagement contribue à renforcer le développement de la filière cinématographique et audiovisuelle. Comme l’illustrent les multiples tournages (les séries CUT, OPJ, les films, Le Petit Piaf, et Hawaï, ou l’émission, Échappées Belles) accueillis dans la commune.



Toutes les photos sont à découvrir en suivant ce lien





Dans la même rubrique : < > Musique : de la K-pop proposée aux Vacances culturelles Marmay et gramouns réunis à Boucan Canot