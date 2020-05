Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département valide et lance un « Plan masques »

Objectif : 730 000 masques avant la fin du mois de mai

Les élus du Département réunis ce mercredi 29 avril en Commission permanente d'urgence ont validé la mise en place d’un « Plan Masques » pour une enveloppe de 600 000 € visant à contribuer à l’équipement des Réunionnais, à partir de la levée du confinement, le 11 mai.



Une obligation de protection du personnel et une responsabilité auprès des Réunionnais dont l’insertion est menacée Au regard de ses responsabilités, en tant qu’employeur mais également au titre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département contribue activement à la protection de ses personnels et à celle des publics vulnérables dont il a la charge de l’accompagnement. Cette responsabilité s’étend également à un grand nombre de Réunionnais, impactés par la crise sociale provoquée par la crise sanitaire, dont l’insertion sociale et professionnelle est dès lors particulièrement menacée ou rendue extrêmement difficile.



Dès le 27 mars, la Collectivité a soutenu diverses initiatives associatives mobilisant des emplois aidés et des bénévoles pour la production de masques en tissu « grand public ». En outre, en régie, au sein de son atelier DEFI, le Département a mis au point un prototype de masques en tissu, respectant les normes AFNOR et a engagé sa production. Ce prototype a été rendu accessible à tous, via les réseaux sociaux.



Cependant, pour faire face à la levée du confinement, il est essentiel d’amplifier la production de masques.



Objectif commun : réalisation de plus de 700 000 masques Aussi, le Département a décidé de soutenir davantage les initiatives des structures de l’économie sociale et solidaire à même de produire rapidement, et de porter directement et plus fortement une partie de la production, dans le cadre d’un partenariat avec les professionnels de la couture, en mobilisant les dispositifs d’insertion.

C’est ainsi que les services techniques de la Collectivité (D.E.F.I.), les acteurs de l’économie solidaire et de l’insertion (10 associations et les Broderies de Cilaos) ainsi que les professionnels de la couture (Syndicat de la Couture Réunionnaise) sont aujourd’hui mobilisés autour d’un objectif commun : la réalisation de 730 000 masques (600 000 masques avec le Syndicat de la Couture Réunionnaise et 130 000 masques avec les autres acteurs).



Une mobilisation des bénéficiaires du RSA attendue Le Département et le Syndicat de la Couture Réunionnaise ont initié un partenariat visant à déployer une production à l’échelle semi industrielle et mobilisant les bénéficiaires du RSA ayant une expérience dans le domaine de la couture ou souhaitant s’insérer dans ce secteur.



Un ou plusieurs ateliers d’insertion départementaux, comptant des bénéficiaires du RSA encadrés par des professionnels de la couture, sera (ont) installé(s). Cet encadrement, 1 professionnel pour 10 bénéficiaires du RSA, sera soutenu par le Département à hauteur de 90 000 € pour la mobilisation de 30 encadrants et de 300 bénéficiaires du RSA avec un objectif maximum de production de 600 000 masques, en fonction du rythme que pourra atteindre la production : 50 à 100 masques par jour et par personne engagée dans le dispositif.



Le Département fournira les ateliers en machines et en matières premières. De plus, pour faciliter la participation des bénéficiaires du RSA volontaires à l'intégration du dispositif, le bénéfice de l’Aide Financière à l’Insertion (AFI) a été élargi à la participation aux actions d’intérêt général et, dans ce cadre, les montants ont été modifiés (voir ci-dessous).



La production a d’ores et déjà démarré et montera en charge dans les semaines qui viennent. Ces masques seront distribués gratuitement, prioritairement au personnel et aux publics vulnérables accompagnés par la Collectivité, notamment les personnes âgées et les personnes porteuses de handicap.



« La mise en place de ce Plan était nécessaire compte tenu de la levée prochaine du confinement. Il était urgent de trouver des solutions pour protéger notre personnel et nos publics prioritaires et d'investir de nouveaux champs de compétences. Le déploiement d’une production à l’échelle semi industrielle initiée avec le partenariat du Syndicat de la Couture Réunionnaise est une grande satisfaction car il répond à deux objectifs : le premier, donner aux bénéficiaires du RSA la possibilité de reprendre une activité sans perdre leurs allocations, voire de trouver une vocation. Le deuxième, d'augmenter la réalisation des masques, nécessaires à la protection de notre personnel et des publics fragiles que nous accompagnons» déclare Cyrille Melchior



Bénéficiaires du RSA volontaires : aide cumulable avec le RSA Inscrite dans le contrat d’engagement réciproque, la participation à ce type d’action ouvrira droit à une aide en deux volets :

• Une aide forfaitaire comprise entre 19 € et 33 € par jour pour défrayer les frais de transports et de restauration engagés par les bénéficiaires du RSA, dans le respect des barèmes suivants :

- 13 € par jour pour la restauration,

- 6 € par jour pour les transports + 0,33 € / km, plafonné à 20 € par jour,

• Une aide sur justificatifs pour prendre en charge les frais liés aux équipements individuels nécessaires à la participation des bénéficiaires du RSA à l’action.



Le montant total des deux volets ne pourra pas excéder 1000 €.

Dès lors que la participation pour un bénéficiaire n’excède pas un mois, cette aide sera intégralement cumulable avec le RSA.





