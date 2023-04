Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département soutient le maintien de la ligne Réunion / Chennaï Le Département soutient le maintien de la ligne Réunion/Chennaï





A l’occasion de cette rencontre, le Président Cyrille Melchior a rappelé les liens historiques qui unissent La Réunion et l’Inde. Il a également précisé que ceux qui l’avaient précédé avaient eu la clairvoyance de créer une compagnie régionale et de développer des dessertes vers l’ensemble des pays du grand océan Indien. « Vivre l’arrêt d’une des lignes, c’est nous priver d’une part de notre passé et de notre avenir. L’Inde est l’une des plus grandes puissances économiques mondiales et représente des opportunités pour nos étudiants, des possibilités d'échanges en matière agricole et touristique également. Nous sommes une petite île de l'océan Indien, nous voulons nous ouvrir sur le monde. J'ai adressé un courrier au ministre des Transports pour lui indiquer que le président du Département, le citoyen que je suis, veut maintenir cette ligne. Et je vais également signer la pétition en tant que citoyen et Président du Département.»



Ne mettez pas La Réunion sous cloche, ne coupez pas nos racines !



Le Dr Chanemougame, Président du Collectif, a, pour sa part, indiqué que sa première réaction à l’annonce de la suspension des vols vers l’Inde a été d'alerter les présidents des collectivités, les parlementaires européens, le Consulat général de l'Inde, pour que ces décideurs se mobilisent, une démarche de rassemblement pour que La Réunion ne soit pas isolée de son environnement. Il a, en préambule, remercié le Président Cyrille Melchior pour cette rencontre, le premier décideur à recevoir le Collectif. « La Réunion est la France de l’océan Indien et nous participons au rayonnement de la France dans l’océan Indien. Cette ligne aérienne est le symbole des relations que nous avons entre La Réunion et l’Inde. La Réunion a une longue histoire avec ce pays et cela ne peut pas s’effacer d’un trait pour des questions de rentabilité. Le gouvernement français a déclaré l’Inde comme un allier stratégique. Ne mettez pas La Réunion sous cloche, c’est un cri du cœur que nous lançons pour que les relations avec l’Asie, l’Afrique soient maintenues. Ne nous coupez pas de nos racines. »



A l'issue de la rencontre, le Président du Département a remis au Dr Selvam Chanemougame une copie du courrier adressé au Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports et a signé la pétition.



Voir le courrier adressé à Clément BEAUNE, Ministre délégué auprès de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des Transports.

