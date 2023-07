Le Département soutient le 2e Open international de badminton - 2023

La Ligue réunionnaise de badminton a présenté ce vendredi 21 juillet l'organisation de la deuxième édition du Saint-Denis Réunion Open, une compétition internationale inscrite au calendrier mondial de la Badminton World Federation, qui compte pour la qualification des athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette manifestation est soutenue par le Département, comme l'a rappelé Brigitte Adame, conseillère départementale, lors de la présentation à la presse de l’événement. Une subvention de 7000€ a été accordée par la Collectivité à la Ligue nouvelle du badminton Réunion pour l’organisation de ce rendez-vous, qui constitue également une répétition générale pour les joueurs de badminton qui représenteront notre île, dans quelques semaines, aux Jeux des îles.



"Le Département, aux côtés du CROS, des clubs, des ligues et des comités, a la volonté de donner au sport réunionnais les moyens de ses ambitions. A l’image de cet événement que nous allons accueillir, notre île mérite la reconnaissance de ses talents qui rayonnent au plus haut niveau" a notamment déclaré Brigitte Adame. La manifestation se déroulera du 26 au 30 juillet 2023 sur le site de Champ-Fleuri. Christophe Chenut, président de la Ligue, soulignait que l’Open international permettra aux sportifs réunionnais de se confronter aux meilleurs mondiaux, avec quelques joueurs du Top 30 mondial parmi les 150 inscrits.