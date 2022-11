Rubrique sponsorisée Le Département soutient la CER-BTP : Des matériaux à bas prix en un clic

Par Département de La Réunion - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 11:49





« Il s’agit d’une plateforme numérique d’échange, de vente ou encore de dons de matériaux qui a pour objectif de leur donner une seconde vie, de prévenir la production de déchets et de préserver les ressources », a décrit Emeline Técher de la CER-BTP. Cet outil digital permet aux professionnels et aux particuliers de réutiliser des matériaux dits « de seconde main », en l’occurrence, les invendus destinés à être mis à la benne, à l’enfouissement ou à l’export, ou encore les matériaux issus d’une déconstruction pouvant être réemployés ou réutilisés.



Aussi bien les professionnels que les particuliers peuvent acheter ces matériaux (à très bas prix) auprès des artisans, maîtres d’œuvre, architectes, fournisseurs de matériaux, entreprises et autres professionnels du BTP disposant de matériaux de réemploi. L’inscription sur le site est gratuite pour toutes les personnes qui cherchent à acheter des matériaux de plomberie et de sanitaire, d’électricité, de revêtement de sol et de mur, d’isolation, d’étanchéité, de menuiserie et de couverture, d’outillage et de quincaillerie ou encore des matériaux de gros œuvres…



À travers cette initiative - soutenue par l’Ademe, le Département, la Région Réunion, le Groupe Ravate, la SBTPC et la S2R - la CER-BTP vise à allonger la durée de vie des matériaux et à éviter les gaspillages. « Ces objectifs entrent en résonance avec ceux du Plan départemental de Transition Ecologique et Solidaire (PDTES), adopté en février 2021 », a indiqué Mylène Goncalvès, de la Direction de l’appui à la performance et à l’innovation du Département. Elle a rappelé notamment l’axe 2 du plan qui consiste à « accompagner les projets des associations et la création d’entreprises, fléchés économie circulaire. A travers la signature de convention avec la CER-BTP, le Département ouvre le chemin vers un développement économique profitable à tous, par des actions innovantes capables de faire entrer pleinement le territoire dans une logique d’économie circulaire ».



