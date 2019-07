Le Département signe le contrat de convergence et de transformation de La Réunion

une empreinte carbone diminuée,

une filière de gestion des déchets maitrisée,

une agriculture adaptée,

une exclusion sociale évitée

et un territoire mieux armé face aux vulnérabilités climatiques et naturelles.

Le Président du Conseil Départemental, Cyrille Melchior s’est rendu à Paris le lundi 8 juillet pour signer le contrat de convergence et de transformation de La Réunion au Ministère des Outre-mer, en présence du Premier Ministre, Edouard Philippe, et du Président de la République Emmanuel Macron.Cette contractualisation entre l’Etat et le territoire garantit jusqu’en 2022, la mobilisation des fonds publics en vue notamment d’un aménagement concerté du territoire et d’une mobilisation optimisée des crédits des programmes européens.Le Département de La Réunion est attaché, à travers cet engagement, à jouer pleinement son rôle de leader de la politique agricole à La Réunion et de Collectivité garante, auprès de chaque citoyen, de la cohésion sociale et de la solidarité territoriale.Ainsi, les actions portées et soutenues contribuent d’ores et déjà et dans les années à l’ambition "trajectoire outre-mer 5.0" qui retient pour chaque territoire cinq priorités :