Le Département signe la charte éthique de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap

LePrésident du Conseil départemental Cyrille Melchior a signé ce 23 mars laCharte Romain Jacob. Ce document, portant le nom du fils de Pascal Jacob président de l’association Handidactique, comprend 12 articles visant à améliorer l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap. S’adressant à Pascal Jacob, le président Cyrille Melchior a déclaré « étant compétente dans ce domaine, notreCollectivité s’y associe tout naturellement. Il est important que les bases d’un véritable partenariat soient posées. Dans tous les cas, il faut que laSolidarité s’exprime ».



En présence de tous les acteurs locaux, agissant dans le domaine des soins et de l’accompagnement (CHU, ARS, Rectorat, MDPH, associations, etc …), Pascal Jacob a répondu : « Avec Cyrille Melchior, nous avons parlé d’une société accueillante et accompagnante pour demain à LaRéunion. Ce n’est pas seulement les professionnels qui vont s’y préparer mais toute la société. La charte Romain Jacob s’attache d’ailleurs à promouvoir la fédération des acteurs dans chacune des régions pour répondre aux besoins spécifiques de l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap ».



La signature a été précédée d’une séance de « Préfiguration du Comité départemental de la Charte Romain Jacob ». Pour Augustine Romano, Vice-présidente du Département déléguée à la protection maternelle et infantile et Vice-présidente de la Commission des Solidarités et de la Cohésion sociale :« Nous pensons qu’il est crucial d’améliorer la formation des personnes qui soignent et qui accompagnent les personnes en situation de handicap. La dynamique d’accompagnement des personnes vulnérables, précaires et/ou porteuses de handicap reste un enjeu majeur pour le Département. Par ailleurs, nous devons instaurer ensemble de nouvelles formes de solidarité ».