Le Département signe avec l'URCOOPA

3,5 hectares pour le développement agricole et agro-alimentaire Vendredi 17 août, le Président du Département Cyrille Melchior, s’est rendu à Saint-Pierre pour signer dans les locaux de la SETAA, un protocole d’accord avec Jérôme Gonthier, Président de l’URCOOPA, visant à permettre l’installation, sur un terrain départemental situé au Port, d’une ambitieuse plateforme logistique de conditionnement, de stockage et de distribution. Ce projet apportera une réponse aux besoins des différents acteurs économiques du territoire, en matière de production agricole et agroalimentaire, et facilitera en particulier les capacités d’export des productions agricoles et agro alimentaires locales.



« A travers cette signature, c'est une marque de confiance que j'accorde à l’activité de l’URCOOPA » a indiqué Cyrille Melchior.

« Le Département s’engage dans le soutien à toute la filière des fruits et légumes de l’île dont nous reconnaissons tous la qualité. Notre volonté est de renforcer l’efficacité et la compétitivité de notre agriculture et de notre agro-industrie. Je compte sur le groupe URCOOPA pour être un moteur de l'exportation de nos produits, et par conséquent, un frein à l'importation de produits qui concurrencent la production locale. Le Département possède près de 90 hectares dans la zone portuaire qui constitueront dans les années à venir un secteur stratégique de développement d’activités économiques, et en particulier de l’agro-industrie locale » a déclaré le Président.



L’unité logistique multi-température de plus de 16 000 m² sera implantée sur un terrain de 3,5 hectares et proposera 26 000 places de palettes, 12 000 m² de stationnement pour les poids-lourds comprenant des bureaux, des entrepôts ainsi qu’une centrale photovoltaïque en toiture. Le bail à construction est consenti pour une durée de 40 ans.



Jérôme Gonthier s’est réjouit de cette signature qui permettra l’installation d’un nouvel outil industriel, digne de ce nom, dans un endroit stratégique de la zone Ouest du Port « je remercie le Département. Ce projet nous permettra de continuer à porter le développement des filières agroalimentaires via nos filières animales et végétales car n’oublions pas que nous sommes les représentants des paysans, les propriétaires de l’URCOOPA ».



Une visite des installations de la SETAA (Unité de traitement de fruits locaux, conditionnement de jus de fruits), de la CILAM (produits laitiers et boissons) et de VIVEA, trois filiales de l’URCOOPA, a suivi cette signature.