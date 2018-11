<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Le Département signe avec l’Etang-Salé : près de 3 M€ pour la commune dans le cadre du PST

Ce mercredi 14 novembre, c’est à l’Etang Salé les Hauts, magnifique commune du Sud de l’île, que le Président du Département Cyrille Melchior termine son tour de la solidarité dans les communes.



Accueilli par le maire Jean-Claude Lacouture, le Président s’est félicité de cette escale sudiste qui clôture sa tournée « C’est une réelle satisfaction car j’ai, avec les services, sillonné l’ensemble de l’île, rencontré les 24 maires et respecté les délais que je m’étais fixés lors du lancement de ce dispositif. Aujourd’hui, je suis très heureux d’être à tes côtés, Jean-Claude, pour signer ce Pacte de Solidarité Territoriale avec ta commune qui a connu un véritable développement ces dernières années ».



Après une présentation du territoire communal qui compte aujourd’hui 16000 habitants, Jean-Claude Lacouture s’est réjouit de signer cette convention avec le Département : « Je suis satisfait de cette signature car elle permet à l’Etang salé d’avoir les moyens financiers pour investir dans des équipements de proximité, et c’est ce qu’attend la population. La suppression des subventions, la baisse des dotations font que les communes sont de plus en plus exsangues et la population n’admet plus que les impôts soient augmentés pour satisfaire des besoins essentiels. Signer ce pacte apporte une réelle bouffée d’oxygène aux communes. De plus, nous avoir laissé la possibilité de choisir ce que l’on souhaitait faire au niveau de l’investissement est pour nous une démarche remarquable » a indiqué le maire de l’Etang Salé.



Le montant dont bénéficiera l’Etang Salé s’élève au total à près de 3M€. Plus de 2,4M€ sur le volet investissement qui permettra à la commune de réhabiliter des équipements de proximité tels des stades de quartier, d’améliorer le réseau routier communal et de mener des travaux au niveau du traitement du réseau d’eaux pluviales du centre-ville. Au titre du volet social, plus de 400 000 € seront affectés au portage de repas, à une aide mutuelle décès aux personnes vulnérables, au maintien du lien social et action de prévention pour les personnes isolées, au soutien et à l’accompagnement des familles en difficultés, à la téléassistance sans oublier le permis de conduire social pour offrir aux jeunes la possibilité d’entrer dans un parcours professionnel, d’insertion débouchant sur un emploi.



Le Président du Département a félicité le maire et ses élus pour la qualité des équipements de proximité et l’aménagement harmonieux de la commune : « L’Etang Salé doit avoir un taux d’équipement de proximité le meilleur de l’île ! Votre territoire est attractif. A travers cette présentation, j’ai retenu que les programmes de logement sont adaptés et surtout variés. Vous avez cette capacité à offrir des projets en lien avec la population, des lieux de vie agréables ainsi qu’une offre économique dynamique avec la possibilité de trouver, à proximité, de l’emploi. L’Etang Salé a réussi également à conjuguer cette liaison nécessaire entre les Hauts et les Bas, avec une vraie harmonie au niveau des aménagements. Cette commune se développe, s’aménage et je tiens à te féliciter cher Jean-Claude, ainsi que tes élus, pour le travail que vous faites. Le Département est attentif à vous accompagner dans vos efforts parce qu‘être maire aujourd’hui, ce n’est pas une mission facile. Nous signons ce mercredi, le pacte de solidarité territoriale mais au-delà des projets mentionnés dans le PST, le Département sera présent pour améliorer les routes départementales et pour la sécurité des biens et des personnes. Concernant ce dernier point, nous avons besoin de deux centres logistiques pour le SDIS. J’ai le plaisir de vous confirmer que cet équipement sera réalisé ici à l’Etang Salé. Aujourd’hui, nous arrivons au bout de notre périple. Les 24 communes auront bénéficié de ces PST, et j’espère que l’année prochaine, j’aurai l’occasion de revenir chez toi, plus tôt, pour voir la mise en œuvre de ces projets ».



