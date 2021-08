Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département sécurise la desserte en eau des communes du Port et de la Possession

La réalisation du nouvel ouvrage de franchissement routier de la rivière des Galets a permis au Département de sécuriser et de renforcer ses infrastructures hydrauliques permettant la desserte en eau brute des communes du Port et de la Possession depuis les infrastructures du transfert des eaux, pour les différents usages exprimés (irrigation/arrosage, eau industrielle, eau à usage domestique).



Deux nouvelles conduites de gros diamètre (500 mm) ont été posées. Cette installation, d’un montant de 1,2 M€, permettra d’anticiper l’évolution des besoins en eau sur cette zone à fort développement, regroupant plus de 65 000 habitants et de nombreuses activités économiques.



Les travaux correspondants s’achèveront par le raccordement des nouvelles conduites au réseau existant, le mardi 10 août prochain. Cette intervention nécessitera une interruption du service de livraison d’eau brute pendant une durée prévisionnelle de 24 heures. Celle-ci est susceptible d’impacter la distribution en eau potable pour les usagers alimentés par la station de traitement d’eau potable de Pichette, située sur la commune de La Possession.

Tous les moyens seront pris pour réduire la durée de cette intervention et limiter les désagréments pour les usagers. Concrètement, les travaux de raccordement débuteront le mardi 10 août à partir de 7h pour se terminer le lendemain matin. Les habitants de La Possession pourraient connaître des coupures d’eau dans la nuit de mardi à mercredi.





