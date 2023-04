A la Une . Le Département renouvelle son accord avec la CDC Habitat

Le Département de La Réunion a signé un nouvel accord avec la CDC Habitat pour améliorer les logements des foyers les plus modestes, construire de nouveaux logements et insérer les jeunes en formation sur des chantiers. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 17:53



"Les temps sont difficiles pour les familles, surtout en matière de logement. C'est pour ça que nous avons à nouveau signé un partenariat avec CDC habitat pour avancer plus vite dans plusieurs domaines", explique Cyrille Melchior.



Parmi les points évoqués, l'accession à la propriété et la réhabilitation des logements les plus anciens, notamment pour les personnes âgés et porteuses de handicap. "Une enveloppe de 10 millions d'euros est prévue pour permettre à CDC Habitat d'améliorer les logements des familles les plus modestes", détaille-t-il.



Des logements neufs seront aussi financés à travers ce nouvel accord. "Il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup d'attente. Avoir un logement est une des nécessités premières pour commencer un projet de vie", assure Cyrille Melchior.



Le président du Département a aussi souhaité inclure une clause dans l'accord pour que les jeunes Réunionnais en formation soient amenés à travailler sur les chantiers de la SIDR. Cyrille Melchior ajoute que le bailleur social participe au verdissement avec le plan 1.000 arbres.



"Le groupe CDC Habitat et sa filiale la SIDR se réjouissent de ce partenariat constructif et ambitieux avec le Département de La Réunion. Issu d’une vision partagée, cet engagement commun prend la forme d’actions concrètes et très socialement orientées en faveur du territoire de La Réunion et de ses habitants, notamment en matière d’accession à la propriété, d’amélioration de l’habitat des personnes en fragilité de santé, sociale, ou économique, ainsi que de construction et de réhabilitation du patrimoine existant", souligne Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.



Deux décrets qui corrigent des injustices sociales



Le président du Département déclare : "Le premier décret permet de corriger une injustice sociale parce que La Réunion ne pouvait pas accueillir les résidences autonomies destinées aux personnes âgées. Le décret est paru hier soir et je vous annonce qu'elles sont maintenant autorisées et le Département va donc pouvoir lancer des appels à projet pour en construire."



"Le deuxième décret est celui de la revalorisation de l'allocation logement parce que dans les Outre-mer, l'allocation logement-foyer était de l'ordre de 80 euros alors qu'en métropole, il est de 320 euros. Cette injustice est corrigée parce que l'allocation logement est revalorisée et renforce la solvabilité et la capacité des personnes à payer le loyer", se félicite Cyrille Melchior.



Le président du Département explique avoir lutté pour corriger ces injustices aux côtés de CDC Habitat et des parlementaires, notamment la sénatrice Viviane Malet.