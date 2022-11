A la Une . Le Département renforce son partenariat avec l'AFD

Dans le cadre du plan Réunion 2030, le Département a signé ce lundi matin une convention avec l'AFD (agence française de développement). En présence de Philippe Orliange, le directeur exécutif de la direction Géogaphies de l'agence, Cyrille Melchior a rappelé que l'AFD est l'un des plus gros créanciers de la collectivité, à hauteur de 150 millions d'euros. Par La rédaction - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 15:13

Il était question de gros sous ce matin au Département. Afin de s'engager dans la transition énergétique, mais également de soutenir l'agriculture ou la dépendance de nos aînés. "L'AFD est l'un de nos plus grand financeurs, à hauteur de 150 millions, soit la moitié de nos encours de dette. L'agence nous propose des solutions de financement à des taux très avantageux. C'est essentiel en ce moment d'avoir des partenaires qui peuvent nous rassurer", rappelle Cyrille Melchior. "Nous voulons toujours porter le projet Réunion 2030, avec comme grands axes pour 2023 la maîtrise de l'énergie, le grand âge et le soutien agricole", poursuit le président du Département.



Avec près de 40 millions de prêts rien qu'en 2022, l'AFD apparaît comme l'un des principaux bailleurs de la collectivité. 40.000€ ont ainsi servi à une étude sur les circuits courts dans la restauration scolaire, ou encore 200.000€ pour la construction d'une micro-centrale hydraulique de 500.000 kW.

La Réunion au cœur de la stratégie française de l'indo-pacifique



"Je suis frappé par la qualité des projets que nous recevons à Paris. Il était important de venir voir ce terroir d'innovation. Ces financements entrent dans la stratégie Indo-pacifique développée par la France récemment. Nous avons clairement une convergence sur le projet Réunion 2030, qui est cohérent par rapport aux accords de Paris", souligne Philippe Orliange, directeur exécutif de la direction géographies de l'AFD.



Ces nouvelles conventions visent aussi à renforcer les projets dans la région, avec notamment des échanges d'étudiants en tourisme entre les Seychelles et La Réunion, ou encore le financement d'un système de distribution d'eau agricole et potable aux Comores.