Le Département présent sur les étapes pour soutenir et encourager les coureurs du Grand Raid

Grosse effervescence et affluence ce 19 octobre sur le parking jouxtant la mairie deSaint-Pierre. Les coureurs du Grand Raid étaient invités à récupérer leurs dossards, une étape essentielle pour participer à l’édition 2022.



Comme l’année dernière, le Département, chef de file du sport de nature et premier propriétaire forestier de l’île, est présent sur un espace partagé cette année avec le Parc national. A l’heure des 30 ans des ENS, des 15 ans du Parc national, cette édition 2022 met à l’honneur la Nature avec comme leitmotiv :« Préservons notre terrain de jeu ».



A l’occasion de la conférence de presse de l’association Grand raid à Saint-Pierre ValérieRivière, Conseillère départementale, déléguée aux activités de pleine nature, a rappelé que « La Réunion offre un terrain de jeu extraordinaire au cœur de sites remarquables qu’il est essentiel de préserver. Le sport de pleine nature donne à notre territoire un rayonnement international avec, entre autres manifestations, cette course mythique reconnue comme l’une des plus difficiles au monde. Je souhaite à l’ensemble des coureurs, qui vont parcourir nos sentiers ce week-end, de vivre pleinement leur course et je leur adresse tous mes encouragements ».



Pour faire le plein d’énergie, cette année, le Département offrira aux raiders du Grand Raid des pâtes de fruits issus de l’agriculture locale. Dans une démarche éco-responsable et pour limiter l’impact de la course sur les milieux naturels, un emballage végétal, biodégradable a été choisi.



Cette édition 2022 célèbre les Espaces Naturels Sensibles : 30 ans d’actions, et d’efforts, aboutissant à l’inscription des pitons, cirques et remparts au patrimoine mondial de l’Humanité, et les 15 ans du Parc national.



Après Saint-Pierre où les participants ont été invités à arpenter le stand commun Département/Parc national et à tester la station de biosécurité, les deux acteurs de la préservation du patrimoine naturel seront présents le 21 octobre, à Cilaos où seront proposés des massages aux coureurs en partenariat avec l’établissement départemental desThermes et les 21 et 22 octobre, la biodiversité et le patrimoine naturel seront à l’honneur au stade de la Redoute sur un stand tenu par le Département et le Parc national.





