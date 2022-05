Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département participe au Salon de la Santé et du Bien-être 2022, Entrée gratuite Le Département participe au salon de la santé et du bien-être à la NORDEV du 20 au 22 mai.



Retrouvez nos professionnels sur notre stand : - Protection Maternelle et Infantile : atelier massage bébé, parcours psychomotricité, halte parents (activités ludiques autour de l'hygiène et la nutrition des jeunes enfants) + information sur l’allaitement

- Centre de Planification familiale : information sur le planning familial

- Point Info Santé : information et échanges ludiques sur les addictions

- GIP SAP (Maison de l’aide à la personne) : information générale répit repos, café des aidants

- Aide Sociale aux Adultes et Actions de santé : information générale (APA, PCH, aide ménagère, hébergement en famille d'accueil, chèque santé,...)

- Direction de l’Autonomie : Pass loisirs et transports, Carte Mobilité Inclusion (CMI)

- Thermes de Cilaos : informations générales, ateliers massage Conférences : - L'isolement des personnes âgées : le vendredi 20 à 14h45 - 15h45

- La prévention de la dépendance : le samedi 21 à 14h30 - 15h30

- Les 1000 premiers jours : le samedi à 15h45 - 17h





