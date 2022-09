Le Département participe au Salon de l'Ecologie 2022 ! 30 ans de préservation des Espaces naturels Sensibles et de la Biodiversité

Retrouvez-nous tous les jours sur notre stand, de 9h à 17h !

Entrée gratuite.



Cette année, le Département célèbre les 30 ans de préservation des Espaces naturels Sensibles et de la Biodiversité. 30 ans d’engagement, de valorisation et de partage.



Au programme :

Plongez au cœur des forêts dans l’espace sensoriel.



Survolez les sites remarquables du Maïdo, de Cap Blanc, de la Forêt de Bélouve et du Volcan.



Avec nos équipes :

Découvrez les espaces végétales endémiques et indigènes à protéger



Participez aux ateliers thématiques autour du changement climatique :

"Nos vies sans carbone" animés par Emilie Linkwang, le samedi et le dimanche, de 10h à 12h

Fresque du climat avec les Conseillers départementaux jeunes le samedi, de 14h à 17h

Sensibilisation au changement climatique, le dimanche, de 14h à 17h



Avec l’Office de l’Eau, profitez des animations sur le cycle de l’eau et la biodiversité aquatique.



À ne pas manquer : tournez la roue des 30 ans avec des lots à gagner !



Avec nous, soyez les gardiens de la richesse de notre biodiversité