Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département participe au 1er Salon de l’Écologie et du Développement Durable, du 17 au 19 septembre 2021



Acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, le Département participe au 1er Salon de l’Ecologie et du développement durable à la NORDEV du 17 au 19 Septembre, de 9h à 17h.



C'est l’occasion pour le Département de présenter le Plan 1 Million d’Arbres pour La Réunion et le Plan Départemental de Transition Écologique et Solidaire et de poursuivre le dialogue initié avec les citoyens lors de cette démarche, avec un parcours de visite proposant des ateliers, des rencontres, des jeux détaillés (Programme ci-dessous).



Un événement pour toute la famille, qui se veut ludique et pédagogique.



L’accès au salon se fait obligatoirement avec le Pass Sanitaire (schéma vaccinal complet ou test PCR/Antigénique).

Des tests antigéniques seront accessibles gratuitement à l’entrée de la NORDEV.



Au programme :

Vendredi 17 Septembre



9h-10h : Fédération de Pêche et APPMARS

Parcours découverte de plantes endémiques et indigènes

10h-11h : AVE2M

Atelier Ensemencement de graines endémiques & indigènes

10h-10h30 : Concours Quizz Plan 1 Million d’Arbres

11h-12h & 13h-14h : Atelier DEFI

Fabrication d’un objet à partir de matière naturelle

14h-15h30 : Association GRANDDIR

Animation recyclage de papier

15h30- 17h : AVE2M

Jeu ludique dédié aux enfants pour la sauvegarde des pétrels



Samedi 18 Septembre

9h-11h : Témoignages & Echanges

Parcours de Réunionnais / porteurs de projet, acteurs de la transition

10h-10h30 : Concours Quizz Plan 1 Million d’Arbres

11h-12h : Atelier DEFI

Fabrication d’un objet à partir de matière naturelle

14h-16h : Atelier Office de l’eau

Économie d’eau

16h-17h : Fédération de Pêche et APPMARS

Parcours découverte de plantes endémiques et indigènes



Dimanche 19 Septembre

9h-11h : Atelier Office de l’eau

Economie d’eau

10h -10h30 : Concours Quizz Plan 1 Million d’Arbres

11h-12h : Atelier DEFI Fabrication d’un objet à partir de matière naturelle

Après-midi

14h-15h : Association Kaloubadia

Fabrication Pandiyé

Atelier Graines Péi

15h-17h : La SEOR

Protection des oiseaux et Plan 1 Million d'arbres Acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, le Département participe au 1er Salon de l’Ecologie et du développement durable à la NORDEV du 17 au 19 Septembre, de 9h à 17h.C'est l’occasion pour le Département de présenter le Plan 1 Million d’Arbres pour La Réunion et le Plan Départemental de Transition Écologique et Solidaire et de poursuivre le dialogue initié avec les citoyens lors de cette démarche, avec un parcours de visite proposant des ateliers, des rencontres, des jeux détaillés (Programme ci-dessous).Un événement pour toute la famille, qui se veut ludique et pédagogique.L’accès au salon se fait obligatoirement avec le Pass Sanitaire (schéma vaccinal complet ou test PCR/Antigénique).Des tests antigéniques seront accessibles gratuitement à l’entrée de la NORDEV.Au programme :Vendredi 17 Septembre9h-10h : Fédération de Pêche et APPMARSParcours découverte de plantes endémiques et indigènes10h-11h : AVE2MAtelier Ensemencement de graines endémiques & indigènes10h-10h30 : Concours Quizz Plan 1 Million d’Arbres11h-12h & 13h-14h : Atelier DEFIFabrication d’un objet à partir de matière naturelle14h-15h30 : Association GRANDDIRAnimation recyclage de papier15h30- 17h : AVE2MJeu ludique dédié aux enfants pour la sauvegarde des pétrelsSamedi 18 Septembre9h-11h : Témoignages & EchangesParcours de Réunionnais / porteurs de projet, acteurs de la transition10h-10h30 : Concours Quizz Plan 1 Million d’Arbres11h-12h : Atelier DEFIFabrication d’un objet à partir de matière naturelle14h-16h : Atelier Office de l’eauÉconomie d’eau16h-17h : Fédération de Pêche et APPMARSParcours découverte de plantes endémiques et indigènesDimanche 19 Septembre9h-11h : Atelier Office de l’eauEconomie d’eau10h -10h30 : Concours Quizz Plan 1 Million d’Arbres11h-12h : Atelier DEFI Fabrication d’un objet à partir de matière naturelleAprès-midi14h-15h : Association KaloubadiaFabrication PandiyéAtelier Graines Péi15h-17h : La SEORProtection des oiseaux et Plan 1 Million d'arbres





Dans la même rubrique : < > Semaine Européenne du Développement Durable : Agir au quotidien et tous ensemble Comité de l’Eau et de la Biodiversité : Gilles Hubert est élu Président