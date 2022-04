Le Département participe à l’opération des "Jours de la Nuit"

Fidèle au rendez-vous, le Département de La Réunion prend part comme chaque année, à l’opération des « Jours de la Nuit », du 8 avril au 4 mai 2022. Anciennement dénommée « Nuits sans lumière », cette action consiste à éteindre les éclairages des lieux et bâtiments publics, tous les soirs à partir de 19h.



Ce sera notamment le cas des sites emblématiques de la Collectivité tels que le Palais de la Source, la Villa du Département, le site de la Victoire, le Jardin de l’État, Mascarin Jardin Botanique de La Réunion, les Archives Départementales, les musées de Villèle et Léon Dierx, l’Artothèque ainsi que le Muséum d’Histoire Naturelle.



Principal objectif : réduire l’impact des lumières artificielles sur la biodiversité en général, et leurs effets néfastes sur les pétrels de Barau, désorientés par les pollutions lumineuses, en particulier. Pour les humains, en plus de la dérégulation des cycles naturels, l’excès de lumières artificielles peut également être source de factures d’électricité élevées aussi bien pour les ménages que dans le domaine public. Éteindre les lumières c’est faire des économies d’énergie et réduire ainsi sa facture d’électricité, c’est aussi préserver notre santé puisque la pollution lumineuse entraîne des troubles du sommeil et de concentration. On peut aussi ajouter la réduction de l’émission de CO2, à la longue liste des avantages liés à l’extinction des éclairages.