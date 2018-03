Le Département partenaire de la 9ème édition de tous ensemble contre les drogues

Jeudi 1er mars, plus de 700 collégiens étaient rassemblées au stade Christol Marivan de Saint-Leu.



Sous la houlette de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de la gendarmerie de La Réunion (BPDJ), les élèves des 11 collèges participants (10 sur sélection et le gagnant 2017, le collège de Maison Blanche du Guillaume Saint-Paul), se sont lancés dans la course. Les participants ont effectué des parcours ludiques associant, de l'effort physique, de l'adresse et de la motivation, atouts indispensables pour lutter contre toutes les drogues.



Marie-Lyne Soubadou, Vice-présidente du Département déléguée à l’Education et aux collèges, représentait le Président Cyrille Melchior à ce challenge inter collèges. Elle a rappelé l’importance de cette journée d'information et de prévention contre les addictions et a souligné que la Collectivité départementale était attachée à ces actions qui permettent aux jeunes d’être sensibilisés de manière ludique, sur les conduites addictives et aux dangers de la toxicomanie : « les élus du CDJ sont des acteurs engagés sur ces questions et travaillent en étroite collaboration avec la BPDJ dans la réussite de ces manifestations».



Après un parcours exemplaire, c’est le collège Marcel Goulette de Piton Saint-Leu qui a remporté les épreuves de cette journée et a été déclaré vainqueur de la 9ème édition. Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.





Plus d’infos sur la manifestation « tous ensemble contre les drogues »



Depuis quelques années déjà, dans le cadre de la politique de lutte contre les addictions et plus particulièrement contre la consommation de tabac, d’alcool, de cannabis et le mésusage des médicaments, la BPDJ en partenariat avec la Préfecture de La Réunion organise ce challenge inter-collèges dans chaque secteur.



Cette rencontre « intercollèges» est l'aboutissement d'un travail de sensibilisation sur les conduites addictives effectuées tout au long de l'année dans les établissements scolaires sélectionnés par l'équipe de la B.P.D.J. Ainsi, les élèves ont réalisé au préalable un travail de recherche sur les dangers de la toxicomanie qui leur permet de répondre aux questions (épreuve du quiz/mur d'escalade).

Après la Petite Ile, le Tampon, Sainte-Marie, Possession, l’Etang salé, Saint-Louis, Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-Paul, c’est au tour de Saint-Leu d’accueillir cette olympiade sous la forme d'un «intervilles» et d’un « intercollèges.