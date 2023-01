Le Département offre un nouveau toit à Momon Papa Lé La

Le 16 décembre dernier, un incendie s’est déclaré dans les locaux de Momon Papa Lé La à Saint-André. Suite à ce sinistre, l’association a été contrainte de stopper brutalement ses activités de distribution de colis alimentaires et d’entraide sociale à la veille des fêtes de fin d’année. Face à cette situation d’urgence, et pour permettre aux membres de la structure associative, fondée en 2004 par Patrick Savatier, de poursuivre leurs actions, le Département s'est mobilisé pour reloger très rapidement Momon Papa Lé Là.

Ce 13 janvier, Jean-Marie Virapoullé, Vice-président du Conseil départemental en charge de l’action sociale a remis à Sabrina Savatier, les clés du local situé au 111 rue Maunier, en face de la médiathèque de Saint-André (ancien Wong Gym), à quelques pas de la Maison départementale. « On ne pouvait pas laisser Momon Papa Lélà dans cette situation de détresse. Il fallait trouver une solution d’urgence. L’association a ainsi quitté son ancien local de 350m², et dispose aujourd’hui de 830m² pour continuer ici, ses activités de collectes et de distribution de colis alimentaires ainsi que de réparation et de récupération de mobiliers ».

Jean-Marie Virapoullé n’a pas manqué de rendre hommage à l’emblématique fondateur de Momon Papa Léla, décédé le 27 mai 2022 : « Au moment de son départ, j’ai dit que Patrick n’est pas parti mais continue à être avec nous à travers les actions de Momon Papa Lé la que nous devons continuer à soutenir. En offrant un toit à l’association, nous passons aujourd’hui des paroles aux actes ».

C’est avec beaucoup d’émotions que Sabrina Savatier a adressé les remerciements au Département : « Nous venons de faire face à une série d’événements tragiques en 2021 et 2022. Nous nous sommes remis en question, notamment suite à l’incendie : allons-nous continuer ou tout arrêter ? Mais à travers la mise à disposition de ce local, le Département, que nous ne remercierons jamais assez, nous encourage à poursuivre nos actions. Après les déménagements, nous reprendrons nos activités… au plus tard début février ».

Acteur engagé du tissu associatif, Momon Papa Lé Là œuvre depuis près de 20 ans pour l’insertion des plus vulnérables, non seulement dans l’Est, mais sur toute La Réunion. De chantiers solidaires à la distribution de provisions alimentaires (plus de 2500 colis par an), de mobiliers ou encore de vêtements, l'association est un point de repère essentiel pour les familles, les jeunes, et les publics dans le besoin. Son installation à titre gracieux dans ces nouveaux locaux fera l’objet d’une convention de partenariat.