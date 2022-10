Le Département lance son premier Budget d'Initiative Citoyenne (BIC)

Pour rapprocher le citoyen de la collectivité départementale et l’impliquer dans la construction des politiques publiques, le Département créé son BIC sur deux thématiques primordiales pour le quotidien des Réunionnais, et pour leur avenir : la lutte contre la vie chère et la transition écologique et solidaire.

Pourquoi un BIC ? - Permettre à tout porteur de projet, d’en devenir acteur depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, avec le financement du Département.

- Offrir aux citoyens la possibilité de choisir les actions à mettre en œuvre en priorité via le vote en ligne.

Qui est concerné ? - Les associations régies par la loi 1901 et les associations syndicales libres domiciliées à La Réunion, n’employant pas plus de 2 salariés

- Tout collectif de personnes physiques justifiant d’une domiciliation à La Réunion

- Les établissements scolaires et les coopératives des écoles domiciliés à La Réunion

- Toute personne physique de 11 ans (collégien) ou plus justifiant d’une domiciliation à La Réunion (sous réserve, avec un accompagnement, de la création d’une association pour bénéficier du financement)

Quelles sont les conditions à remplir ? Le projet doit :

- entrer dans la thématique de la transition écologique et/ou de la lutte contre la vie chère

- bénéficier à au moins 20 personnes

- être mis en œuvre sur le territoire de La Réunion

Quels seront les critères de sélection ? - Une structure porteuse du projet existante

- Un budget prévisionnel cohérent

- Une adéquation entre les moyens et les objectifs

- Un délai de mise en œuvre de l’action ne devant pas excéder 12 mois

Comment participer ? Déposez votre projet sur la plateforme budgetcitoyen.departement974.fr (prochainement accessible)

du 31 octobre au 27 novembre 2022 Dépoz out lidé ! Na war si li va gagné !

Avec vous, construisons des projets citoyens