Le Département lance le concours "Ciné Collège": Quand le collège devient un lieu d'immersion dans le monde du 7e art

Ouvrir les collégiens à la culture cinématographique et nous offrir un aperçu de "leur" univers. Voici quelques uns des objectifs que s'est fixé le conseil départemental, qui a officialisé ce mardi le lancement du concours Ciné Collège.



Les classes participantes, au nombre de 15 et issues de toute l'île, ont reçu de la part de la collectivité une subvention de 3 000 euros pour mener à bien leurs projets. Une somme qui permettra d'acquérir des consommables, à fabriquer des vêtements ou des décors ou encore, de bénéficier de l'aide des prestataires de cinéma agréés par la DAAC.



Tout en respectant le thème retenu pour cette édition ("Mon quartier, mon collège et moi"), les apprentis Hitchcock auront carte blanche pour réaliser un documentaire ou une fiction de leur choix d'une durée maximale de 10 minutes, sous la tutelle de leurs enseignants respectifs.



Pour Marie-Lyne Soubadou, vice-présidente de la collectivité en charge des collèges, ce concours est l'occasion pour les collégiens de nous donner un aperçu de leur vécu "en laissant parler leur cœur ". "On est au collège, il y a la pédagogie, mais en dehors de cela, on peut tout de même croire en d'autres actions ou métiers que peut apporter aussi le collège", poursuit-elle.



Le jury, composé de représentants du conseil départemental, de spécialistes de l'éducation ou encore de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, délibérera le 25 mai 2019.



Les cinq premiers lauréats du concours seront récompensés comme suit: 3 000 euros pour le premier prix, 2 000 euros pour le second et 1 500 euros pour le troisième. Les quatrième et cinquième prix bénéficieront respectivement de 1 000 et 500 euros de prime.