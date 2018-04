Le Département informe sur son réseau routier

- de nombreux radiers submergés dans l'Ouest, le Sud et l'Est. De nombreux éboulis sur les routes de montagne, dont la RD 41 route de la Montagne, et des branches d'arbres éparpillées sur une grande partie du réseau routier.



- Routes actuellement fermées :

- RD48 route de Salazie

- RD242 Route d'Ilet à Cordes

- RD3 entre Le Tampon et St Joseph

- RD38 Ligne Paradis à St Pierre

- RD3 radier du Ouaki à St Louis



Toutes les équipes de la Direction des Routes (soit 250 agents) sont actuellement mobilisées ainsi que les entreprises titulaires des marchés d'entretien pour remettre en état le réseau routier départemental dans les meilleurs délais possibles.



Le Département appelle les usagers à la plus grande prudence et à respecter les différentes consignes de sécurité.