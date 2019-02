<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Le Département fête le nouvel an chinois

Mercredi 20 février, c’est dans les jardins de la Villa du Département que le Président du Département Cyrille Melchior, accompagné des Elus de la Collectivité, en présence du Consul Général de la République Populaire de Chine, CHEN ZHIHONG, et du Président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, Daniel Thiaw Wing Kai, a souhaité une bonne année du Cochon à l’ensemble de la communauté chinoise de l’île.

Un partenariat avec la fédération des associations chinoises de La Réunion

Une soirée au cours de laquelle les invités ont apprécié les danses du dragon et du lion suivies des spectacles de danses traditionnelles proposés par les associations, telles que l’AROC, l’ABCC et celui de l’Ecole de danse Huang Shan.

La représentation spéciale de la troupe artistique Henan culture and art troupe of China a illuminé la soirée et enchanté le public.

Consolider une relation fraternelle et particulière entre La Réunion et la République populaire de Chine

Le Président du Département a rappelé que l’année du Cochon de Terre est symbole selon la tradition chinoise d’Honnêteté, de Tolérance et de Discipline : « ces trois valeurs que j’ai toujours érigées à titre personnel en ligne de conduite portent à notre Humanité, à notre Sincérité envers l’autre, et à notre manière de voir et de vivre le monde dans lequel nous évoluons. Nous connaissons, sur cette terre de métissage, ce qu’est le vivre-ensemble, le fruit d’une histoire faite d’apports culturels de différents horizons, et de tous les continents ».



Il a également souligné que la communauté chinoise est une communauté de bâtisseurs, de ceux qui croient aux possibles et qui les rendent vrais : « Vous avez toujours été d’un optimisme bienveillant, persuadés que l’avenir de notre territoire se construit nécessairement sur la base d’une communauté de destin à laquelle la Chine fait indiscutablement partie. La Chine est en effet notre passé, notre présent mais surtout notre avenir à tous. Depuis l’installation d’un Consulat à La Réunion, vos prédécesseurs et vous-même n’avez eu cesse d’œuvrer au rapprochement économique, culturel, mais aussi touristique entre notre île et votre pays. Je veux saluer la présence ce soir de 19 élèves et de leur professeur originaires de la ville de Guanghzou, dans le cadre d’un échange scolaire avec le collège Juliette Dodu. Cette action contribue à renforcer notre amitié, à travers le partage culturel, linguistique et social et témoigne surtout d’un réel intérêt réciproque entre nos territoires, et entre nos peuples. Bonne soirée, bonne année à tous. Xin Nian Kuai Le ! ». Département de La Réunion Lu 88 fois





