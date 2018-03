Le Département fête le nouvel an chinois

Près de 1600 personnes dans les jardins de la Villa



Le rouge et l’or étaient les couleurs dominantes ce jeudi 1er mars dans les jardins de la Villa du Département à l’occasion de la célébration du nouvel an chinois.



Le Président du Département Cyrille Melchior, accompagné des Elus de la Collectivité, a souhaité en présence du Consul Général de la République Populaire de Chine, Monsieur CHEN ZHIHONG, du Président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, Daniel Thiaw Wing Kai, et des Vice-consuls de la zone océan Indien, une bonne année du Chien de terre à l’ensemble de la communauté chinoise de La Réunion.



Une soirée sous le sceau du partage et de l’amitié au cours de laquelle les invités ont apprécié les danses du dragon et du lion suivies des spectacles de danses traditionnelles proposés par différentes associations, telles que l’AROC, l’ABCC, et celui de l’Ecole de danse Huang Shan. Après le crépitement des pétards, place à la représentation spéciale de la troupe artistique de SHEN ZHEN, un magnifique et gracieux spectacle donné par les 30 artistes, fortement applaudis.



Les festivités du nouvel an chinois s’inscrivent dans une volonté politique de défendre des valeurs de paix, de solidarité, de fraternité, et de laïcité : « La Réunion est avant tout une terre de partage, de vivre-ensemble, et de tolérance. A travers la célébration de chaque temps fort du calendrier, nous valorisons cette idée particulière d’une Réunion multiculturelle » a déclaré Cyrille Melchior.



Puis le Président a félicité la diaspora chinoise pour son dynamisme tant au niveau économique, que social et culturel et a remercié son collègue André Thien Ah Koon qui a fortement milité pour l’installation d’un Consulat général de Chine à La Réunion : « la présence d’un Consul Général est essentielle car elle permet de renforcer et de faciliter les relations dans le montage ou le portage de projets. Nous avons l’ambition aujourd’hui, d’élargir le champ des possibles, en renforçant et en amplifiant cette coopération, dans les domaines culturels et sportifs, et, particulièrement, au niveau de la mobilité ; nous portons la volonté d’offrir à nos jeunes l’opportunité d’une expérience en mobilité insertion dans les différentes Alliances Françaises de la zone, mais aussi en Inde ou en Chine » a-t-il ajouté.