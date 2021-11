Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département et les Missions locales, au diapason pour réussir l’insertion



Stéphane Vallipour sa part a évoqué « les enjeux liés à l’accompagnement des jeunessur l’île via une stratégie partagée. Un accent particulier sera mis sur lasituation des jeunes en difficulté tels que les bénéficiaires du RSA, ceux quisont en grande précarité ou encore ceux qui sont en situation de décrochagescolaire. Il est question pour les acteurs de l’insertion d’apporter à cesjeunes les réponses adaptées et pérennes ».

A La Réunion,le nombre de jeunes accompagnés dans les 4 missions locales (Est, Nord, Ouestet Sud) est de 52 519 en 2020. Près de 25 000 d'entre eux sont des jeunes ni enemploi, ni en étude, ni en formation. En revanche, 15 725 jeunes ont unesituation professionnelle ou une situation de formation en 2020 : emploi,alternance, immersion en entreprises, formation, services civiques, CDD, CDI,en mobilité, en intérim, en apprentissage… Le Président duConseil départemental Cyrille Melchior a reçu ce 4 novembre le Président del'Union Nationale des Missions Locales (UNML), Stéphane Valli, actuellement envisite à La Réunion. La rencontre s'est déroulée au Palais de la Source, enprésence de Claude Fournet, Vice-Président de l'UNML et co-président de lacommission Outre-mer au sein de l'UNML ; de Jacques Lowinsky, Président de l'ARML accompagné de la Directrice Marie-Andrée Pota et deJeannick Atchapa, Président de la Mission Locale Est accompagné de laDirectrice Magalie Budel. Le Président Cyrille Melchior a saisi l'occasion pourrappeler les dispositifs mis en place par la Collectivité en faveur del'insertion, pour ne citer que l'allocation de retour à l'emploi R+, leTremplin pour l'Activité des Jeunes (TAJ) ou encore le Challenge des Créateurs.





