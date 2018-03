<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Le Département et la Région accompagnent les porteurs de projets LEADER

Création d’un fonds de garantie local de 1 million €

Signature hier après-midi de la convention de partenariat entre le Département et la Région –partenaires financiers - et la Sofider - gestionnaire de la dotation - pour la mise en place d’un fonds de garantie LEADER 2014-2020.

Ce dispositif, inédit et précurseur, d’un montant de 1 M € facilitera l’accès des porteurs de projets aux financements pour créer ou développer leur activité en bénéficiant d'une avance sur subvention FEADER. Par cette décision, il s’agit pour les deux collectivités d’impulser une véritable dynamique sociale et économique adaptée à la ruralité réunionnaise et aux paysages des Hauts et par effet levier, d’accélérer les délais de réalisations des actions.



Laurence Mondon, Vice-présidente du Département déléguée au développement des Hauts s’est réjouie de cette mesure : « le développement des Hauts est un enjeu économique et stratégique majeur pour l’avenir du territoire. Le Département agit en faveur des Hauts au travers de l’aménagement de sentiers, de la rénovation des gîtes publics, de l’accompagnement des agriculteurs en tant qu’Autorité de Gestion du FEADER etc. Aujourd’hui avec la mise en place de ce fonds, il confirme son soutien aux porteurs de projets et facilite leurs démarches en vue de l’obtention de garanties car, dans le précédent programme européen, nous avons eu des difficultés à mobiliser les petits porteurs de projets, le manque de trésorerie a pénalisé nombre d’entre eux» a-t-elle indiqué.



La 5ème microrégion compte environ 180 000 habitants et s'étend sur une superficie de quelques 1 900 km² ; elle constitue un vivier, un secteur de développement en devenir qu’a souligné Serge Hoareau, Vice-président du Département, délégué à l’agriculture et aux affaires européennes : « c’est une reconnaissance de l’action du Département qui fut l’une des premières collectivités à relever l'importance de cette 5ème micro région et à encourager son essor» ajoutant que « La Réunion a une identité à faire valoir. Une identité unique mêlant tradition et modernité qui sont l’âme de sa ruralité. C’est ce caractère exceptionnel que nous souhaitons désormais mettre en avant ».



C’est en juin 2017 que le Secrétariat Général des hauts (SGH) et le Département ont lancé un appel à manifestation d'intérêt afin d’identifier un ou plusieurs candidats pour la création et la gestion d’un fonds doté par les financeurs du programme. Puis, l’assemblée plénière du Conseil départemental a validé en séance publique le 8 novembre 2017, la contribution du Département au fonds de garantie à hauteur de 650 000 € (350 000 € versés par la Région) et la gestion du fonds par la SOFIDER.

Ce nouvel outil financier devrait être opérationnel à la fin 1er trimestre 2018.

Renseignements : Secrétariat Général des Hauts

Tel : 0262 90 47 50 - mail :



LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), un programme européen destiné à soutenir des projets en zones rurales.



La mesure LEADER, sous-ensemble du FEADER localement dédié au développement des Hauts, dispose d’une enveloppe de 27,6 millions d’euros (dont 20,8 FEADER et 6,8 de contreparties nationales Etat-Région-Département) sur la période 2014-2020. LEADER est mis en œuvre par les Groupes d’Action Locale (GAL), au nombre de quatre à La Réunion : GAL « Hauts Nord », GAL FOR Est, GAL « Les Hauts de l’Ouest, terres d’accueil » et GAL « Grand Sud Terres de Volcan ».



Le versement d’avances sur les subventions FEADER a été identifié comme une évolution indispensable par rapport à la période 2007-2013 pendant laquelle le manque de trésorerie a pénalisé nombre de porteurs de projets. Ces avances sont désormais possibles à la condition, pour les bénéficiaires, de fournir une « garantie bancaire ou équivalente », caution mobilisable en cas de problème. La création d’un fonds de garantie spécifique LEADER a pour objet de faciliter les démarches des porteurs de projet en vue de l’obtention de ces garanties.

