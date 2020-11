A la Une .. Le Département et la CINOR s’associent dans le traitement des biodéchets

Les deux collectivités ont signé ce mercredi une convention-cadre en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 15:48 | Lu 143 fois

En 2025, la loi biodéchets imposera aux professionnels produisant majoritairement des biodéchets que ceux-ci de disposer d’un traitement en compostage ou en méthanisation. Cette loi se déploiera par étape avec un seuil intermédiaire en 2023 pour les producteurs de plus de cinq tonnes par an et un autre en 2024 pour les producteurs ou détenteurs de biodéchets, incluant les collectivités territoriales.



Pour atteindre cet objectif, le Conseil Départemental et la CINOR ont signé une convention-cadre en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets. "Les deux collectivités veulent mutualiser leurs moyens et leurs expériences en termes de protection environnementale, de développement d’énergie renouvelable et de préservation dans la lutte contre les déchets sur l’île", souligne Cyrille Melchior, le président du Conseil Départemental.



"C’est une convention sur l’économie circulaire. Il y a la problématique de l’énergie, mais également celle de nos déchets. Comment faire en sorte que nous développions cette économie circulaire au travers de nos déchets et également à travers l’économie d’énergie. C’est donc ces dossiers-là que nous avons signé avec le président du Département", indique Maurice Gironcel, le président de la CINOR.



"Si on parle de gestion des déchets, c’est en liaison avec l’énergie parce que les déchets sont également une source d’énergie. Mais l’objectif, c’est d’arriver à zéro déchet à très long terme, je le dis bien, car à court terme ce n’est pas possible. C’est une obligation qu’à partir de 2023, les biodéchets soient recyclés. Nous ne brûlerons plus de fuel ni de charbon. Il faut faire en sorte que nous trions et que les biodéchets soient donc recyclés et retournent à la terre" ajoute Maurice Gironcel.



